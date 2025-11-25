Encontro será no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca - Foto: Ilustração

Encontro será no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da TijucaFoto: Ilustração

Publicado 25/11/2025 18:02

Macaé - Macaé reforça sua identidade como polo energético ao participar, nesta quarta, do NeoVerde Vision, o Seminário de Energias Limpas do Estado do Rio de Janeiro. O encontro, realizado no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, reúne cerca de 400 pessoas entre autoridades, pesquisadores, representantes da indústria e lideranças que buscam soluções reais para acelerar a transição energética no estado. A transmissão acontece ao vivo pelo canal da Fundação Rede Criativa no YouTube.

A cidade leva para o evento um estande de 80 metros quadrados, espaço criado para aproximar especialistas e visitantes, apresentar projetos e ampliar o diálogo sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento. A expectativa é que Macaé compartilhe sua experiência como referência nacional na área de energia, conectando oportunidades e fortalecendo parcerias estratégicas.

O seminário promove debates sobre temas decisivos, como eólicas offshore, biogás, biometano, energia solar, nuclear e combustíveis do futuro. A presença confirmada da Eletronuclear e da SEENEMAR amplia o caráter técnico da programação, garantindo discussões aprofundadas sobre segurança energética e diversificação da matriz.

Ao longo do dia, plenárias e rodadas de conversa aproximam governo, academia, setor produtivo e sociedade civil em busca de novos caminhos para o desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro.

Serviço:

NeoVerde Vision – Seminário de Energias Limpas do Estado do Rio de Janeiro

Data: 26 de novembro de 2025

Local: Campo Olímpico de Golfe, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Transmissão: ao vivo pelo YouTube (canal Fundação Rede Criativa)