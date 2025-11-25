Programação vai acontecer às 16h, na Cidade UniversitáriaFoto: Douglas Smmithy
Banco Vermelho chega a Macaé e reforça alerta contra a violência que atinge meninas e mulheres
Cidade realiza lançamento do projeto nesta quinta, com painel sobre dados, histórias e impactos da violência doméstica
Luzes, música e emoção: Macaé se prepara para viver o Natal Magia 2025
Cidade anuncia programação com Vila do Noel, pista de patinação e o espetáculo das Águas Dançantes na Lagoa de Imboassica
Banco Vermelho chega a Macaé e reforça alerta contra a violência que atinge meninas e mulheres
Cidade realiza lançamento do projeto nesta quinta, com painel sobre dados, histórias e impactos da violência doméstica
Macaé amplia presença no debate sobre energias limpas e leva protagonismo ao Seminário NeoVerde Vision
Cidade marca posição no setor energético ao integrar mesas, encontros técnicos e apresentar um estande de 80 metros quadrados no evento que movimenta a Barra da Tijuca nesta quarta
Moto roubada é recuperada em Macaé após abordagem precisa da segurança pública
Ação rápida no bairro Imbetiba resulta na prisão do condutor e na recuperação de um veículo tomado em assalto
Câmeras atacadas na Imbetiba e dupla acaba presa em flagrante
Jovens são identificados pela Central de Monitoramento e detidos após danificar equipamentos de segurança na orla de Macaé
Ação do GAT encontra carga de cocaína escondida em cooler no Barreto
Operação em Macaé termina com apreensão de 480 cápsulas e desarticula rota usada para abastecer ponto de venda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.