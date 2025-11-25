Vila do Noel volta a transformar a Praia Campista em cenário de fantasia e encontro de famílias durante as festas - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 25/11/2025 18:03

Macaé - O brilho do fim de ano já começa a aparecer em Macaé. A cidade confirmou o calendário do Natal Magia 2025, reunindo atrações que atraem moradores e turistas e reforçam o clima de celebração que toma conta das ruas, praias e pontos turísticos durante a temporada. A programação vai de 27 de novembro a 4 de janeiro, com expectativa de repetir o aumento de visitantes registrado nos últimos anos.



A Secretaria de Turismo destaca que o período natalino impulsiona o comércio, a hotelaria, os serviços e a gastronomia, movimentando a economia e ajudando pequenos e grandes empreendedores a aproveitar o ritmo acelerado das festas.



A Vila do Noel, montada na Praia Campista, será o ponto de partida da festa. A abertura está marcada para quinta, 27, às 19h. O espaço vai receber famílias com pista de patinação com piso que simula gelo, decoração temática e iluminação pensada para deixar o cenário ainda mais acolhedor. A Vila ficará aberta todos os dias das 19h às 23h, até 4 de janeiro, com pausa apenas nos dias 24 e 31 de dezembro.



Na Lagoa de Imboassica, um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade, o público volta a acompanhar as Águas Dançantes, atração que se tornou tradição no calendário local. A estreia acontece na sexta, 28, às 21h. Serão 23 apresentações até 3 de janeiro, com horários definidos para garantir que moradores e turistas possam aproveitar o espetáculo. De segunda a sexta o show começa às 21h. Aos sábados e domingos acontece às 20h.



As Águas Dançantes serão exibidas de sexta a domingo entre 28 de novembro e 14 de dezembro. Na semana que antecede o Natal, apresentações retornam entre os dias 19 e 23. Depois, a programação segue de 25 a 30 de dezembro e finaliza entre 1º e 3 de janeiro, com o encerramento no sábado, dia 3.



Com expectativa de grande público, a administração municipal afirma que toda a programação foi planejada para oferecer lazer, integração e experiências culturais que reforçam a identidade natalina de Macaé e aproximam ainda mais as famílias da magia do período.





