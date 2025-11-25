Estrutura da Praça do Servidor avança com áreas esportivas, parquinho e paisagismo quase concluídosFoto: Divulgação
Praça do Servidor ganha forma e muda o visual do Miramar na reta final das obras
Espaço reúne quadra, academia, parquinho, área de convivência e CRAS, e promete virar novo ponto de encontro dos moradores de Macaé
Ação no Centro vira vitrine de empregos e serviços para moradores de Macaé
Empresas realizam entrevistas presenciais e moradores aproveitam atendimento de documentos durante o Prefeitura Presente
Luzes, música e emoção: Macaé se prepara para viver o Natal Magia 2025
Cidade anuncia programação com Vila do Noel, pista de patinação e o espetáculo das Águas Dançantes na Lagoa de Imboassica
Banco Vermelho chega a Macaé e reforça alerta contra a violência que atinge meninas e mulheres
Cidade realiza lançamento do projeto nesta quinta, com painel sobre dados, histórias e impactos da violência doméstica
Macaé amplia presença no debate sobre energias limpas e leva protagonismo ao Seminário NeoVerde Vision
Cidade marca posição no setor energético ao integrar mesas, encontros técnicos e apresentar um estande de 80 metros quadrados no evento que movimenta a Barra da Tijuca nesta quarta
Moto roubada é recuperada em Macaé após abordagem precisa da segurança pública
Ação rápida no bairro Imbetiba resulta na prisão do condutor e na recuperação de um veículo tomado em assalto
