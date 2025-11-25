Estrutura da Praça do Servidor avança com áreas esportivas, parquinho e paisagismo quase concluídos - Foto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:03

Macaé - O bairro Miramar vê nascer, dia após dia, a nova Praça do Servidor, que já exibe o jeito de lugar pensado para acolher, divertir e aproximar famílias. As obras avançaram para a fase final, com equipamentos esportivos, áreas de convivência e o futuro CRAS ganhando acabamento e detalhes que já mostram como o espaço vai transformar a rotina da comunidade.

As equipes trabalham agora na montagem da academia e da área de calistenia, onde serão colocados pisos sintéticos próprios para exercícios. No parquinho infantil, o piso de alta absorção está quase pronto, garantindo segurança para as crianças, enquanto o alambrado já aparece praticamente concluído.

A quadra poliesportiva segue para o retoque final, aguardando a pintura e as marcações esportivas. Os vestiários estão sendo finalizados com instalação de chuveiros, metais e fechaduras, tudo preparado para uso imediato assim que o espaço for entregue.

A iluminação externa também está ganhando vida com postes, spots e luminárias em fase de testes, garantindo que a praça seja bem iluminada e segura durante todo o dia. No Centro Comunitário, a etapa já é de pintura final, tanto por dentro quanto por fora.

O sistema elétrico está sendo ajustado para alimentar a bomba da caixa d’água, permitindo funcionamento automático. Nos caminhos, as equipes fazem os últimos acertos de pisos intertravados, pedras portuguesas, meios-fios e pisos táteis, obedecendo normas de acessibilidade e nivelamento.

As arquibancadas estão prontas, assim como equipamentos de segurança, que incluem placas, extintores e iluminação de emergência. O paisagismo avança com plantio de mudas e formação das áreas verdes, que vão dar vida ao espaço e suavizar o ambiente urbano.

O mobiliário urbano também está ganhando forma. Equipamentos de calistenia já estão instalados, enquanto bancos e bicicletários passam pelos ajustes finais. Itens de academia e parquinho entram na lista das próximas instalações.

Com o padrão de energia já montado e aguardando apenas a ligação definitiva da Enel, a Praça do Servidor se aproxima do momento mais esperado: a vistoria geral que vai liberar o espaço para ser entregue aos moradores. Um novo ponto de encontro, esporte e convivência começa a surgir no Miramar.