Moradores lotam a Praça Washington Luiz em busca de serviços, vagas de trabalho e atendimento direto com equipes públicas e privadasFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:03

Macaé - A Praça Washington Luiz acordou movimentada nesta terça (25), transformada em um ponto de encontro entre quem busca oportunidades e quem está pronto para oferecer. A vigésima edição do programa Prefeitura Presente levou para o coração de Macaé uma maratona de serviços gratuitos e, principalmente, chances reais de emprego que animaram quem passou pelo local.

Quatro grandes empresas, GranService, Vix, SODEXO e Progen Engenharia, montaram seus postos de atendimento, receberam currículos e entrevistaram candidatos ali mesmo, sob as tendas abertas ao público. Para muitos, foi a primeira porta batida no ano que abriu resposta.

Entre os atendimentos mais procurados esteve a emissão de documentos. A moradora Liliane Santos de Jesus, da Aroeira, levou o filho Fábio para atualizar os RGs e contou que descobriu a ação quase por acaso. Ela viu a tenda, entrou na fila e saiu aliviada. “A atualização é importante. Hoje tudo está sendo modernizado e a gente precisa acompanhar”, disse.

A mobilização foi coordenada pela Secretaria Executiva de Relações Institucionais, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e o programa estadual RJ Para Todos. Segundo o secretário Luiz Matos, o evento reforça o diálogo direto entre gestão pública e moradores. Ele afirmou que a iniciativa aproxima governo e comunidade e leva atendimento de qualidade para quem precisa de apoio.

O secretário de Trabalho e Renda, Rafael Franco, destacou que o projeto facilita o acesso da população aos serviços essenciais e amplia as chances de recolocação profissional. Ele explicou que o programa oferece encaminhamento para vagas, orientação para quem quer voltar ao mercado e ações de cidadania que ajudam a fortalecer o cuidado com a população.

Criado em 2022, o Prefeitura Presente nasceu para reunir em um mesmo espaço serviços da administração direta e indireta. Nesta edição, a ação também contou com apoio de órgãos estaduais como DETRAN, Fundação Leão XIII, Secretaria Estadual de Trabalho e Renda e CEDAE, ampliando o alcance da programação.

Os moradores circularam ao longo do dia pela praça resolvendo pendências, buscando orientação e aproveitando a chance de dialogar diretamente com equipes públicas. A lista de serviços incluía desde atualização de documentos até avaliações de saúde, orientação profissional, castração animal, adoção de pets, cadastro de artesãos, assistência ao consumidor e atendimento para empreendedores.

A ação foi aberta a todo o público e seguiu até o fim da tarde, garantindo um dia de atividade intensa e sensação de rotina resolvida para quem passou pela praça.