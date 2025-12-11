Agentes do Segurança Presente recuperaram o celular e levaram o suspeito para a 123ª DP - Foto: Divulgação

Agentes do Segurança Presente recuperaram o celular e levaram o suspeito para a 123ª DPFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 10:29

Macaé - A equipe do Segurança Presente de Macaé protagonizou mais uma ação eficiente ao capturar um homem acusado de furtar um celular no Centro da cidade. Os agentes foram informados sobre o crime e iniciaram a busca pelo suspeito, que acabou localizado ainda nas proximidades de onde o aparelho havia sido levado. A vítima recebeu o celular de volta pouco depois da prisão.

O homem foi levado para a 123ª DP, onde os agentes consultaram sua ficha criminal e descobriram um histórico extenso: vinte anotações registradas. Entre elas, constam casos de ameaça, violência doméstica contra mulher, lesão motivada por condição de gênero, descumprimento de medida protetiva, furto, porte ilegal de arma de fogo e dano qualificado.

Com o conjunto dessas informações, o suspeito permaneceu detido e segue à disposição da Justiça.