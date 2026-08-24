Chuva deve marcar os próximos dias em Macaé, com temperaturas mais baixas e tempo instávelFoto: Douglas Smmithy
Chuva, frio e ressaca mudam o clima de Macaé nesta semana
Previsão aponta tempo instável até quinta-feira e Marinha alerta para ondas de até 3 metros no litoral
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