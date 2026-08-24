Chuva deve marcar os próximos dias em Macaé, com temperaturas mais baixas e tempo instável - Foto: Douglas Smmithy

Chuva deve marcar os próximos dias em Macaé, com temperaturas mais baixas e tempo instávelFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/08/2026 10:52 | Atualizado 24/08/2026 10:56

A instabilidade deverá permanecer até quinta-feira (27), mantendo o cenário de céu fechado, chuva e sensação de frio. Além da mudança no tempo, o litoral macaense também estará sob aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil.

O alerta teve início às 6h desta segunda-feira (24) e permanecerá válido até as 15h de quarta-feira (26). Nesse intervalo, são esperadas ondas entre 2,5 e 3 metros, com direção sul e sudeste.

A condição exige cuidado principalmente nas áreas próximas ao mar. A Defesa Civil de Macaé mantém o monitoramento das condições meteorológicas durante 24 horas e orienta moradores, turistas, pescadores e praticantes de atividades esportivas a evitar situações de risco.

Durante a ressaca, a recomendação é não entrar no mar para banho ou prática de esportes. Também é importante evitar mirantes, costões e outros pontos muito próximos da água, sobretudo quando as ondas alcançarem áreas da orla.

Quem costuma pedalar pela faixa litorânea deve redobrar a atenção. Caso as ondas atinjam as calçadas, a orientação é evitar o deslocamento de bicicleta nesses trechos.

Para os pescadores, a recomendação é suspender a navegação durante o período de ressaca. A força das ondas e as condições do mar podem aumentar os riscos para pequenas embarcações.

Outro alerta importante envolve situações de emergência. Quem presenciar uma pessoa em dificuldade no mar não deve tentar realizar o resgate por conta própria. A orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil seguirá acompanhando a evolução do tempo e dos avisos marítimos. Em caso de emergência, o órgão poderá ser acionado pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275.

Com chuva prevista para os próximos dias, temperaturas abaixo do padrão dos últimos períodos e ressaca no litoral, Macaé deverá encerrar agosto sob um cenário bem diferente do calor típico do inverno. Para quem pretende aproveitar os últimos dias do mês ao ar livre, a palavra de ordem será atenção.