Chegada da Bandeira Estrela da Luz do Dia no 50° Festival de Folias de Reis do município de Macuco em 2023Divulgação Prefeitura de Macuco

Publicado 15/01/2024 17:00

A 51ª edição do tradicional Festival de Folia de Reis em Macuco já tem data marcada. O tradicional evento acontece nos dias 27 e 28 de janeiro.

O festival é tradição na cidade e reúne folias de vários municípios, não só do estado, como também do Espírito Santo e Minas Gerais. A Folia de Reis é formada por mestre, contramestre, foliões,pastorinhas e palhaços que mantém com garra a preservação desta festa popular da cultura brasileira.