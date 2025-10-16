Final emocionante marca o retorno do Campeonato Municipal após sete anos - Wesley Marques

Final emocionante marca o retorno do Campeonato Municipal após sete anosWesley Marques

Publicado 16/10/2025 18:47

Após sete anos de paralisação, o Campeonato Municipal de Futebol voltou com força total e levou centenas de torcedores empolgados ao Estádio Dr. Mário Freire Martins, no último domingo (12), para acompanhar a grande final entre o União e o Latini. Dentro de campo, União e Latini mostraram porque chegaram à decisão, protagonizando um confronto equilibrado, técnico e cheio de emoção. Quem levou a melhor e levantou a taça foi o União, que venceu por 2 a 0, com gols de Glaubinho e Luan. O time ainda levou os troféus de Melhor Goleiro, Equipe Fair Play e Melhor Jogador da Final.



Relatar erro

Você pode gostar