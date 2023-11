Festival Magé de muitas culturas - Divulgação

Publicado 07/11/2023 01:30

Magé - Durante o final de semana, o Complexo de Esporte e Lazer Lamarca foi palco do Festival Magé de Muitas Culturas, marcando as comemorações do Dia Nacional da Cultura. Este evento, que se estendeu por três dias (03,04 e 05 de novembro), ofereceu uma programação rica e diversificada que incluiu teatro, música, exposições de artistas locais, feira de artesanato e de alimentos da região, refletindo o colorido mosaico cultural do município.

“É essencial desenvolver e reconhecer as manifestações culturais de Magé. Este festival é um verdadeiro fomento às artes, oferecendo uma janela de visibilidade para o talento local e reforçando nossa identidade cultural”, afirmou o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.



O festival em cena



O festival abriu com oficinas interativas como a de Pole Dance, com Thamires Ventura, e de teclado, com Magno Andrade, permitindo um envolvimento direto do público com as artes. A noite ainda contou com apresentações de dança e música, incluindo a atuação do Ministério Karysma, culminando com o "Palco Magé de Muitas Culturas" que abriu espaço para diferentes expressões artísticas.

O segundo dia foi marcado por oficinas, como a de Sabores e Saberes da Gastronomia Afrocentrada, e uma série de exposições artísticas que destacaram desde a biodiversidade local à rica tapeçaria da vida cotidiana dos mageenses. A “Feira de Artesanato do Projeto 50 & Uns”, sob a curadoria de Rosane Gralato, foi uma das atrações fixas que proporcionou aos visitantes a chance de levar para casa um pedaço da arte local.



O segundo dia foi marcado por oficinas, como a de Sabores e Saberes da Gastronomia Afrocentrada, e uma série de exposições artísticas que destacaram desde a biodiversidade local à rica tapeçaria da vida cotidiana dos mageenses. A "Feira de Artesanato do Projeto 50 & Uns", sob a curadoria de Rosane Gralato, foi uma das atrações fixas que proporcionou aos visitantes a chance de levar para casa um pedaço da arte local.

As apresentações culturais foram um verdadeiro espetáculo à parte. A partir das 10h, crianças e adultos puderam se encantar com o espetáculo musical infantil "Que Bicho É Esse?", de André Alves e Cia. A tarde seguiu com shows marcantes de Ju Leal e Jorge Mongó, além de muito samba, folia de reis e danças que contaram um pouco mais sobre a cultura mageense, culminando em shows musicais que atravessaram os diversos gêneros, como o "Show Música para todos" de Mônica dos Anjos e a empolgante performance da Banda VorteX.

O último dia do festival não deixou a desejar. Além das oficinas e exposições contínuas, a Oficina de Capoeira Inclusiva e o show de Vitinho Cardoso, celebrando seus 35 anos de carreira, foram destaques. O dia terminou com as crônicas humorísticas da Cia Arte & Vida e a suave musicalidade do “Show Oliva - Sentir é Criar”. O Festival Magé de Muitas Culturas se torna uma iniciativa para celebrar a cultura mageense, evidenciando que a cidade é um verdadeiro caldeirão cultural, com atividades que refletem a diversidade e a riqueza de suas tradições.

