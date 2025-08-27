Quilombo em Magé reúne mulheres negras para palestra sobre direitos - Divulgação

Publicado 27/08/2025 22:09

Magé - O Terreiro do Ile Ase Ogun Alakoro, sede do Quilombo de Bongaba, reuniu mulheres, quilombolas, cis e Trans para uma reunião do Projeto Saúde da Mulher Negra Cis e Trans. O projeto é voltado para os direitos da Mulher Negra dentro das unidades de Saúde Básica. O principal objetivo é empoderar as mulheres negras para o monitoramento das políticas públicas de saúde de modo a combater a discriminação racial e de gênero e garantir um atendimento de saúde digno.

"Esperamos que seja um instrumento útil e eficaz na luta pela efetivação dos direitos humanos das mulheres, principalmente o direito à saúde da mulher negra", conta o babalorixá Pai Paulo de Ogum, líder religioso do espaço.