Quilombo em Magé reúne mulheres negras para palestra sobre direitosDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Magé - O Terreiro do Ile Ase Ogun Alakoro, sede do Quilombo de Bongaba, reuniu mulheres, quilombolas, cis e Trans para uma reunião do Projeto Saúde da Mulher Negra Cis e Trans. O projeto é voltado para os direitos da Mulher Negra dentro das unidades de Saúde Básica. O principal objetivo é empoderar as mulheres negras para o monitoramento das políticas públicas de saúde de modo a combater a discriminação racial e de gênero e garantir um atendimento de saúde digno.
Quilombo em Magé reúne mulheres negras para palestra sobre direitos - Divulgação
Quilombo em Magé reúne mulheres negras para palestra sobre direitosDivulgação
"Esperamos que seja um instrumento útil e eficaz na luta pela efetivação dos direitos humanos das mulheres, principalmente o direito à saúde da mulher negra", conta o babalorixá Pai Paulo de Ogum, líder religioso do espaço.
fotogaleria
Quilombo em Magé reúne mulheres negras para palestra sobre direitos
Quilombo em Magé reúne mulheres negras para palestra sobre direitos
Quilombo em Magé reúne mulheres negras para palestra sobre direitos