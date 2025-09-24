Magé recebe festival diversidades - Divulgação

Magé recebe festival diversidadesDivulgação

Publicado 24/09/2025 19:33

Duque de Caxias - A Associação Pestalozzi de Magé realiza, no dia 26 de setembro de 2025, o Festival Diversidades, um grande encontro cultural que valoriza a arte como instrumento de inclusão e transformação social. O evento acontece na sede da instituição, das 10h às 16h, com entrada gratuita e programação totalmente acessível.

Com o tema “Arte que inclui, cultura que une”, o festival é a culminância de oficinas de teatro, dança, música e capoterapia realizadas ao longo do ano, com prioridade para pessoas com deficiência. O público poderá acompanhar apresentações artísticas, oficinas coletivas e exposições, evidenciando o protagonismo e a diversidade de linguagens culturais.

“Acreditamos que a arte é uma poderosa ferramenta de inclusão e de quebra de barreiras. O Festival Diversidades mostra que cada pessoa, com ou sem deficiência, tem um talento que merece ser valorizado. Este evento simboliza a missão da Pestalozzi de Magé: promover a cidadania, o respeito e a autonomia das pessoas com deficiência por meio da cultura e da educação”, destaca o presidente da Associação Pestalozzi de Magé, Dr. Gastão Cosate.

A programação contará com acolhimento musical do professor André Alves (“Música para Todos”), aulão de dança coletiva com o professor Plínio Costa, apresentações teatrais e musicais, roda de capoterapia e capoeira, além de um momento especial com exposição da artista plástica Lia Luz. Entre as atrações confirmadas estão a Companhia de Música Encantamentos, os grupos teatrais APAExonados e Defensores da Alegria, além das participações do sambista Gabrielzinho do Irajá e da artista Larissa Simões.

Mais do que um festival, a iniciativa busca romper barreiras e garantir o acesso à cultura como direito, conforme previsto na Constituição Federal (artigos 215 e 216) e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). O evento contará com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras, audiodescrição, materiais em braile e estrutura adaptada.

O Festival Diversidades é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio cultural da Prefeitura de Magé.

A Pestalozzi de Magé atua desde 1977 e tem como missão promover estratégias e ações que garantam e ampliem os direitos da pessoa com deficiência, fortalecendo sua inclusão na sociedade, no mercado de trabalho e sua autonomia. Atualmente, a instituição atende 215 usuários em sua sede, localizada na Rua Pedro Valério, nº 286, Canal, Magé/RJ.