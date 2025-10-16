Quilombo de Magé vira tema de trabalho universitário

Quilombo de Magé vira tema de trabalho universitárioDivulgação

Magé - O quilombo de Bongaba, em Magé, virou tema de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O líder religioso do Ase Ogun Alakoro, Pai Paulo de Ogun, esteve presente na apresentação da graduanda Ana Carolina de Oliveira Barbosa cujo título foi "Entre Memórias e Resistências: As Geo-grafias do Qiilombo de Bongaba.

A estudante foi orientada pela professora Dra. Lorena Lopes Pereira Bonomo, com uma banca composta pelos professores Dr. Luiz Claudio de Oliveira e Dr. Guilherme Perato Guimarães. Todos da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF).
Pai Paulo foi citado como a liderança do Quilombo e Autoridade Civilizatória como idealizador do Pré-Vestibular Social do Quilombo de Bongaba Kilombá.

"A apresentação foi muito bem avaliada, com nota 10 pela banca. O tema já saiu com indicação para o mestrado", afirmou Pai Paulo.
