Quilombo de Magé vira tema de trabalho universitário

Publicado 16/10/2025 14:21

Magé - O quilombo de Bongaba, em Magé, virou tema de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O líder religioso do Ase Ogun Alakoro, Pai Paulo de Ogun, esteve presente na apresentação da graduanda Ana Carolina de Oliveira Barbosa cujo título foi "Entre Memórias e Resistências: As Geo-grafias do Qiilombo de Bongaba.



A estudante foi orientada pela professora Dra. Lorena Lopes Pereira Bonomo, com uma banca composta pelos professores Dr. Luiz Claudio de Oliveira e Dr. Guilherme Perato Guimarães. Todos da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF).

Pai Paulo foi citado como a liderança do Quilombo e Autoridade Civilizatória como idealizador do Pré-Vestibular Social do Quilombo de Bongaba Kilombá.



