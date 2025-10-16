Quilombo de Magé vira tema de trabalho universitário

Quilombo de Magé vira tema de trabalho universitárioDivulgação
A estudante foi orientada pela professora Dra. Lorena Lopes Pereira Bonomo, com uma banca composta pelos professores Dr. Luiz Claudio de Oliveira e Dr. Guilherme Perato Guimarães. Todos da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF).
Pai Paulo foi citado como a liderança do Quilombo e Autoridade Civilizatória como idealizador do Pré-Vestibular Social do Quilombo de Bongaba Kilombá.
"A apresentação foi muito bem avaliada, com nota 10 pela banca. O tema já saiu com indicação para o mestrado", afirmou Pai Paulo.
