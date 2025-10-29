Quilombo em Magé recebe ação médica da campanha Outubro Rosa - Divulgação

Quilombo em Magé recebe ação médica da campanha Outubro RosaDivulgação

Publicado 29/10/2025 17:58

Magé - O Quilombo de Bongaba em parceria com a Coordenadoria da Igualdade Racial e UBS do Parque Paranhos realizou uma palestra sobre o Outubro Rosa. A ação faz parte das ações do Projeto Saúde da Mulher Negra, Cis e Trans.

Quilombo em Magé recebe ação médica da campanha Outubro Rosa Divulgação

"Foi um dia memorável e de muito aprendizado com a palestra ministrada pela médica Dra. Izabel Cristina que falou da importância do auto exame para prevenir o Câncer de Mama", disse Pai Paulo de Ogun, líder religioso do quilombo.

O Projeto Saúde da Mulher Negra realizou ainda o primeiro atendimento médico no chão do Quilombo. Dez mulheres foram atendidas pela Dra Izabel Cristina, de clínica geral.

Quilombo em Magé recebe ação médica da campanha Outubro Rosa Divulgação

"Essa conquista junto com a coordenadora Izabel da Igualdade Racial pretende manter os atendimentos pelo menos uma vez por mês", finalizou Pai Paulo.