Botequim Imperial, em Magé, celebra 17 anos com programação especial - Divulgação

Publicado 26/11/2025 22:03

Magé - O Botequim Imperial, um dos mais tradicionais endereços gastronômicos de Magé, completa 17 anos reafirmando seu compromisso com a culinária regional e com a promoção da cultura local. Fundado pelo chef e turismólogo André Khaled, o restaurante se consolidou como um ponto de encontro que harmoniza sabores, música e afeto, tornando-se referência para moradores e visitantes.

Sua proposta gastronômica é marcada por pratos inspirados no período da Estrada Real — antigo Caminho do Ouro — que dão nome ao cardápio e resgatam a memória histórica da região.



Localizado na Avenida Automóvel Club 3249, em Fragoso, o Botequim Imperial possui acesso facilitado tanto para quem vive no município quanto para quem chega de Petrópolis, por estar próximo à subida da Serra Velha.



Para celebrar os 17 anos de atuação, o restaurante preparou uma programação especial, que reúne música ao vivo, gastronomia de excelência e momentos de confraternização. No sábado, 29 de novembro de 2025, o público poderá curtir a banda Good Times Back; e, no domingo, a animação ficará por conta da banda Esfinge.

"O Botequim Imperial segue fortalecendo sua trajetória como um espaço que valoriza a cultura mageense e proporciona experiências memoráveis ao seu público", afirmou André Khaled.