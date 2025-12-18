Magé - A virada do ano em Magé promete mais uma noite histórica. A Prefeitura de Magé prepara uma grande celebração do Réveillon 2026 na Praia do Anil, em Mauá, reunindo milhares de pessoas para celebrar a chegada do novo ano com muita música, alegria e energia positiva.
O público vai receber 2026 em clima de festa e, logo depois da virada, curtir um grande show de Xamã, principal atração da noite, levando seus sucessos para marcar o início do ano em alto nível. A programação também conta com Yan e a força e tradição da Bateria da Beija-Flor, garantindo um Réveillon cheio de ritmo e emoção.
Valorizando os talentos da cidade, o evento ainda terá apresentações da Banda Modo On e do DJ Cabelin No Beat, reforçando o compromisso com a cultura local e com uma festa democrática para todos os públicos.
Tradicional ponto de encontro na virada do ano, a Praia do Anil mais uma vez será palco de um grande encontro entre moradores, turistas e veranistas, consolidando Magé como um dos principais destinos para quem escolhe começar o ano novo fora da capital, com organização, segurança e grandes atrações.
Confira a programação completa:
18h - Abertura dos portões 19h - DJ residente 20h - Banda Modo On 21h30 - Yan 23h - Bateria da Beija Flor 00h30 - Xamã 02h - DJ Cabelin No Beat
