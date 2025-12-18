Xamã se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio - Fabiane Cintra / Divulgação / Rock in Rio

Xamã se apresenta no Palco Sunset do Rock in RioFabiane Cintra / Divulgação / Rock in Rio

Publicado 18/12/2025 19:08

Magé - A virada do ano em Magé promete mais uma noite histórica. A Prefeitura de Magé prepara uma grande celebração do Réveillon 2026 na Praia do Anil, em Mauá, reunindo milhares de pessoas para celebrar a chegada do novo ano com muita música, alegria e energia positiva.

O público vai receber 2026 em clima de festa e, logo depois da virada, curtir um grande show de Xamã, principal atração da noite, levando seus sucessos para marcar o início do ano em alto nível. A programação também conta com Yan e a força e tradição da Bateria da Beija-Flor, garantindo um Réveillon cheio de ritmo e emoção.

Valorizando os talentos da cidade, o evento ainda terá apresentações da Banda Modo On e do DJ Cabelin No Beat, reforçando o compromisso com a cultura local e com uma festa democrática para todos os públicos.

Tradicional ponto de encontro na virada do ano, a Praia do Anil mais uma vez será palco de um grande encontro entre moradores, turistas e veranistas, consolidando Magé como um dos principais destinos para quem escolhe começar o ano novo fora da capital, com organização, segurança e grandes atrações.

Confira a programação completa:

18h - Abertura dos portões

19h - DJ residente

20h - Banda Modo On

21h30 - Yan

23h - Bateria da Beija Flor

00h30 - Xamã

02h - DJ Cabelin No Beat