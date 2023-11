Matéria mentirosa. Não foi divulgada pelo Jornal O Dia - Divulgação

Publicado 27/11/2023 21:02

Mangaratiba – O Jornal o Dia foi atacado nesta segunda-feira, (27) por uma notícia crime, Fake News, sobre uma suposta pesquisa das eleições municipais para a prefeitura de Mangaratiba/RJ, município da Costa Verde.

Diante da circulação de uma mentira, divulgada em redes sociais por criminosos, inescrupulosos, que vivem escondidos em uma imprensa marrom, e utilizam de páginas de pessoas do bem, profissionais capacitados, com credibilidade e, que todos os dias estão informando à população sobre os acontecimentos reais da cidade, do estado , do país e do mundo, de importância coletiva e social, alertando sobre a ação desses grupos, como é a linha da plataforma do Jornal O Dia, que venho informar aos nossos leitores e seguidores que essa publicação não é verdadeira.

Em nenhum momento este conceituado Jornal , que preza pela notícia e pela verdade, e tem o dever de informar seus seguidores com profissionalismo e responsabilidade, teria feito qualquer tipo de pesquisa envolvendo nomes de candidatos.

Pelo respeito e admiração que o Jornal O Dia tem aos moradores de Mangaratiba, que não merecem está a mercê de um grupo de marginais como este, que utilizam de ferramentas para enganar a população com matérias mentirosas, que nós vamos encaminhar este ato criminoso aos trâmites judiciais.