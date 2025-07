Edição de inverno, uma programação com filmes gratuitos para toda a família - Divulgação/João Arierep

Mangaratiba - O Cine Quatro Estações Mangaratiba, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, vai exibir neste sábado,(26), a partir das 16h, na Praia Pequena, uma edição especial de inverno. Com entrada gratuita á população. A iniciativa terá exibição de filmes ao ar livre, comidas típicas, brincadeiras, feira de artesanato, apresentações musicais com artistas da região e maquiagem artística. Os cem primeiros participantes ainda ganham pipoca grátis.

O público também pôde participar da escolha dos filmes que serão exibidos na noite. A votação foi feita nas redes sociais do projeto. Na categoria infantil, disputaram os títulos “Tainá” e “Pluft, o Fantasminha”. Já na seleção adulta, concorreram “Minha Mãe é uma Peça”, “O Auto da Compadecida 2” e “Made in China”. Os escolhidos foram “Tainá” e “O Auto da Compadecida 2” .

Todas as exibições são acessíveis, com recursos como Libras, audiodescrição e legendas descritivas. O evento acontece na Rua da Praia Pequena, nº 1 – Praia Brava, a partir das 16h.

Cine Quatro Estações Mangaratiba prepara novo formato a partir de setembro

Essa será a última edição do projeto no formato atual. A partir de setembro, o Cine Quatro Estações Mangaratiba estreia um novo modelo, com mostras competitivas em todas as etapas. A programação inclui a “Mostra 59 Segundos”, voltada para estudantes de escolas locais, e a “Mostra Curtas da Casa”, com curtas infantis, documentais e de ficção, produzidos por realizadores do Estado do Rio de Janeiro. Os filmes selecionados concorrerão a prêmios em dinheiro com votação popular. Na grande final de dezembro, os vencedores das etapas anteriores disputarão prêmios técnicos e de melhor filme, com valores de até R$8 mil.

“Além de promover o audiovisual brasileiro, o Cine Quatro Estações Mangaratiba tem o objetivo de valorizar a economia criativa local, com feiras de artesanato e apresentações musicais em espaços públicos”, disse a produtora cultural e idealizadora do Cine Mangaratiba Quatro Estações, Natália Simonete. O projeto é realizado pela Estufa de Ideias, com produção da AR27 Produções Artísticas e HG Produções.