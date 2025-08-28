Rapahel Cendon, ( foto abaixo) fazendo uso da palavra aponta necessidade de mais passarelas para segurança de estudantes em Mangaratiba - Divulgação

Publicado 28/08/2025 08:00 | Atualizado 28/08/2025 08:12

Mangaratiba - A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, realizou nessa terça-feira (26), no município de Mangaratiba, na costa verde, uma " Reunião Participativa", com a presença de lideranças comunitárias, sociedade civil organizada e poder público das cidades da costa verde, Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. Em pauta as obras de duplicação da rodovia, que abrangem trechos estratégicos e estão previstas para serem iniciadas em outubro deste ano, com previsão de término para 2033.

Moradores que dividem rodovia com os carros no 413 km em Itaguaí solicitam calçadão e sugere mais informações sobre pedágio eletrônico Divulgação/reprodução Raphael Cendon

Em Angra, na grande Japuíba, onde há maior concentração de comerciantes à beira da Rio-Santos, na semana passada, os estabelecimentos já foram notificados pela concessionária CCR Rio SP/Motiva, sobre as obras de duplicação para a região e a necessidade da retirada desses moradores. As intervenções estão marcadas para 2030 e 2031, com 40,26 km de duplicação, incluindo 12 faixas adicionais, estruturais e dispositivos de segurança viária, a construção de 14 passarelas para pedestres e 46 pontos de ônibus.

O líder do movimento contra o pedágio na costa verde, Raphael Cendon que fez uso da palavra apontou como prioridade uma revisão imediata nas regras de cobrança nos pórticos, instalados ao longo da rodovia Rio-Santos, onde moradores de Itaguaí pagam diariamente dois pedágios para sair de casa, ir a escola, ao banco, ao posto de saúde, a padaria, etc, além de outras reivindicações da população. No município entre os km 380 e 416, os estudos já começaram.

- Queremos um novo retorno para o trevo de Coroa Grande; que continue em mão dupla as vias marginais de Itaguaí, assim não afetaria a vida dos moradores à beira da rodovia com as marginais virando em mão única- disse Raphael que no início da fala agradeceu ao deputado federal Hugo Leal, pelo apoio que tem dado ao movimento contra o pedágio.

Em Mangaratiba a manifestação popular foi sobre o número de passarelas que o município receberia, com as obras de duplicação, em uma extensão de 40 km, totalizando 16 passarelas, e no entanto só foi apresentada pela Agência uma. Entre outras mudanças foram citados locais como: no trevo de Muriqui, onde há aumento nos registros de acidentes graves, Praia do Saco e Conceição de Jacareí. No trecho da rodovia que vai do km 416 ao 456, a previsão de conclusão é janeiro de 2029

- Só pra se ter uma ideia com o projeto do executivo os moradores de Muriqui, terão que andar pelo menos 2 km para ter acesso ao distrito, sendo que há possibilidade de se criar um acesso direto. Outra preocupação é com Itacurubitiba, onde um lado é residencial e do outro lado da rodovia, o da praia, tem uma escola e uma ESF. Os alunos para irem à escola e os moradores ao postinho tem que se arriscar pela rodovia - Pontuou Raphael.

Já no município de Paraty, o presidente da Câmara, vereador Waguinho do PT, e demais parlamentares, solicitaram a isenção da cobrança de pedágio para os moradores de Tarituba e Prainha de Mambucaba, além de melhorar o trevo de entrada da cidade, visando reduzir o número de acidentes no local e a melhora nos canais digitais de comunicação entre os clientes e concessionária responsável pela rodovia.

Em nota sobre a notificação, a CCR informou que essa ação integra o processo necessário para obras de ampliação e modernização da rodovia Rio-Santos. "Esse contato é fundamental para a aplicação da pesquisa socioeconômica, que tem finalidade de conhecer melhor as famílias que ocupam a faixa de domínio. Os "folders", segundo a concessionária, contém telefones e canais via internet que vão estabelecer um canal direto com a população, no sentido de orientação sobre estas intervenções.



