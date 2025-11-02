Programação começa na próxima sexta-feira, no Parque de Exposição com entrada gratuita - Divulgação/PMM

Publicado 02/11/2025 11:24

Mangaratiba- A cidade de Mangaratiba, destino turístico da costa verde, vai comemorar seus 194 anos de emancipação político-administrativa, com uma festa que promete entrar para a história. De 7 a 11 de novembro, o Parque de Exposições de Mangaratiba será o palco de um dos maiores eventos já realizados na região, marcando o retorno dos grandes festivais à cidade a mais de uma década.



Com mais de 20 shows e 70 horas de programação gratuita, o evento vai transformar uma área de 77 mil metros quadrados em um espaço de celebração, cultura, lazer e entretenimento para todas as idades. Inspirado nos maiores festivais do país, o aniversário de Mangaratiba 2025 reunirá uma diversidade de atrações em um único lugar.



Entre os shows principais, estão grandes nomes da música nacional: Belo, Barões da Pisadinha, Felipe Araújo, Biquíni, Alex Cohen, João Lucas e Marcelo, além do cantor gospel Fernandinho. A programação também inclui shows infantis e de bandas locais, prova do laço, fazendinha interativa, parque de diversões, circuito gastronômico, feira de artesanato e tendas eletrônica e de forró, garantindo diversão para todos os públicos.



O evento é uma realização da Prefeitura de Mangaratiba, com incentivo da Funarj e apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias Estaduais de Eventos, Turismo, Cultura e Economia Criativa, além da TurisRio e da Vale, e de outros parceiros.



-Mangaratiba vive um novo momento com o resgate do entretenimento, do turismo e da alegria do nosso povo. Este evento marcará o retorno dos grandes encontros e vai reafirmar o potencial da cidade como um dos principais destinos do estado- destaca o prefeito de Mangaratiba, Luiz Cláudio Ribeiro.



Vale lembrar que a festa contará com reforço no transporte público e que centenas de empregos diretos e indiretos serão gerados, ajudando a fomentar a economia de toda a região.



Toda a programação será realizada no Parque de Exposições de Mangaratiba. Nos dias 7 e 10 de novembro, será das 18h às 04h. Já nos dias 8, 9 e 11 das 11h às 04h. Entrada gratuita.



Programação Musical:

07/11:

Palco 1: Biquíni

Palco 2: Alexandre Santana, Grupo Sem Querer Querendo, Rafaella Ragazzi e DJs



08/11:

Palco 1: Fernandinho

Palco 2: Bandas Locais de Louvor e DJs

Atração Infantil: Banda Animal



09/11:

Palco 1: Felipe Araújo e Alex Cohen

Palco 2: Wallace Reis, Théo Mattos, Felipe Santos, DJs

Atração Infantil: Uma Tarde na Disney



10/11:

Palco 1: Belo

Palco 2: Marina Novaes, Naissin Paixão, Gabriel Lima, DJs



11/11:

Palco 1: Barões da Pisadinha e João Lucas e Marcelo

Palco 2: Léo e Leandro, Henry Fabiano, DJs

Atração Infantil: Palhaço Topetão.