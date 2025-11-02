Programação começa na próxima sexta-feira, no Parque de Exposição com entrada gratuitaDivulgação/PMM
Com mais de 20 shows e 70 horas de programação gratuita, o evento vai transformar uma área de 77 mil metros quadrados em um espaço de celebração, cultura, lazer e entretenimento para todas as idades. Inspirado nos maiores festivais do país, o aniversário de Mangaratiba 2025 reunirá uma diversidade de atrações em um único lugar.
Entre os shows principais, estão grandes nomes da música nacional: Belo, Barões da Pisadinha, Felipe Araújo, Biquíni, Alex Cohen, João Lucas e Marcelo, além do cantor gospel Fernandinho. A programação também inclui shows infantis e de bandas locais, prova do laço, fazendinha interativa, parque de diversões, circuito gastronômico, feira de artesanato e tendas eletrônica e de forró, garantindo diversão para todos os públicos.
O evento é uma realização da Prefeitura de Mangaratiba, com incentivo da Funarj e apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias Estaduais de Eventos, Turismo, Cultura e Economia Criativa, além da TurisRio e da Vale, e de outros parceiros.
-Mangaratiba vive um novo momento com o resgate do entretenimento, do turismo e da alegria do nosso povo. Este evento marcará o retorno dos grandes encontros e vai reafirmar o potencial da cidade como um dos principais destinos do estado- destaca o prefeito de Mangaratiba, Luiz Cláudio Ribeiro.
Vale lembrar que a festa contará com reforço no transporte público e que centenas de empregos diretos e indiretos serão gerados, ajudando a fomentar a economia de toda a região.
Toda a programação será realizada no Parque de Exposições de Mangaratiba. Nos dias 7 e 10 de novembro, será das 18h às 04h. Já nos dias 8, 9 e 11 das 11h às 04h. Entrada gratuita.
Programação Musical:
Palco 1: Biquíni
Palco 2: Alexandre Santana, Grupo Sem Querer Querendo, Rafaella Ragazzi e DJs
08/11:
Palco 1: Fernandinho
Palco 2: Bandas Locais de Louvor e DJs
Atração Infantil: Banda Animal
09/11:
Palco 1: Felipe Araújo e Alex Cohen
Palco 2: Wallace Reis, Théo Mattos, Felipe Santos, DJs
Atração Infantil: Uma Tarde na Disney
10/11:
Palco 1: Belo
Palco 2: Marina Novaes, Naissin Paixão, Gabriel Lima, DJs
11/11:
Palco 1: Barões da Pisadinha e João Lucas e Marcelo
Palco 2: Léo e Leandro, Henry Fabiano, DJs
Atração Infantil: Palhaço Topetão.
