Além das exibições dos curtas e da votação popular, a programação inclui música ao vivo com a cantora Danielle Valente, apresentando sucessos da MPB, e uma feira de artesanato e gastronomia local, compondo uma tarde cultural para toda a família. Também haverá pipoca gratuita para os 100 primeiros participantes e o evento contará com recursos de acessibilidade, com tradução em Libras e audiodescrição para o público.
Exibições da edição de dezembro e voto popular
Os filmes exibidos concorrem ao prêmio por voto popular, com R$2 mil para o mais votado de cada categoria. A presença de pelo menos um representante das produções no dia da exibição é obrigatória para validação da premiação. Confira os filmes selecionados para a votação na edição Edição Verão:
Categoria 1 – Infantil
* Poropopó – Denise Bernardes Barbosa (Rio de Janeiro/RJ)
Categoria 2 – Documentário ou Ficção
* Da sua, Maria – Magna Domingues (Rio de Janeiro/RJ)
* Samba Infinito – Leonardo Martinelli (Rio de Janeiro/RJ)
* Tapuá – Renan Ferreira de Vasconcellos (Mangaratiba/RJ)
Finalistas da Premiação 2025
Categoria 1 – Infantil (até 25 min)
* Meu nome é Maalum – Eduardo Lurnel
* Juju e a Locomotiva Encantada – Renata Franco Gomes
* Pipa e As Ruínas do Tesouro – Pedro Henrique Dias Lemos
* A Mensagem na Garrafa – Luana Ferreira Neves
* Carlitos Naranjas – Julia Motta Cardozo
* Poropopó – Denise Bernardes Barbosa
Categoria 2 – Ficção ou Documentário (até 30 min)
* Central do Brasil em Utopia – Carla Nunes
* Fantasma Neon – Leonardo Martinelli
* Era uma Vez... Em Cordel – Bruno Rafael
* Segura Malandro – Jesse Andarilho
* Mangaraquilombo – Vinícius Melo
* Da sua, Maria – Magna Domingues
* Samba Infinito – Leonardo Martinelli
* Tapuá – Renan Ferreira de Vasconcellos
A etapa final concederá os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Edição, Melhor Atuação e Melhor Direção, cada um no valor de R$4 mil, além dos troféus Prêmio Mário Peixoto de Melhor Filme (Júri) e Prêmio Mário Peixoto de Melhor Filme (Voto Popular) — ambos com R$8 mil. O resultado do voto popular final será definido pela soma das votações das edições de Primavera (que aconteceu em setembro deste ano) e Verão. Em caso de empate, o prêmio será dividido.
O festival encerra o ano celebrando o cinema brasileiro e a força da produção audiovisual de Mangaratiba e do Estado do Rio de Janeiro. A organização convida o público a participar da programação, que já está rolando e destaca que assistir aos filmes e votar faz parte da experiência central do evento.
