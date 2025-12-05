Mangaratiba - O Cine Quatro Estações Mangaratiba, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, divulgou os filmes selecionados para a sua “Edição Verão” e os finalistas que concorrem à Premiação Final 2025. A última edição do ano acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 15h, no Iate Clube Muriqui, em Mangaratiba, costa verde. O evento tem entrada gratuita e patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Premiação varia entre R$ 2 mil e R$ 8 mil Divulgação/João Arierep

Além das exibições dos curtas e da votação popular, a programação inclui música ao vivo com a cantora Danielle Valente, apresentando sucessos da MPB, e uma feira de artesanato e gastronomia local, compondo uma tarde cultural para toda a família. Também haverá pipoca gratuita para os 100 primeiros participantes e o evento contará com recursos de acessibilidade, com tradução em Libras e audiodescrição para o público.Os filmes exibidos concorrem ao prêmio por voto popular, com R$2 mil para o mais votado de cada categoria. A presença de pelo menos um representante das produções no dia da exibição é obrigatória para validação da premiação. Confira os filmes selecionados para a votação na edição Edição Verão:Categoria 1 – Infantil* Poropopó – Denise Bernardes Barbosa (Rio de Janeiro/RJ)Categoria 2 – Documentário ou Ficção* Da sua, Maria – Magna Domingues (Rio de Janeiro/RJ)* Samba Infinito – Leonardo Martinelli (Rio de Janeiro/RJ)* Tapuá – Renan Ferreira de Vasconcellos (Mangaratiba/RJ)Finalistas da Premiação 2025Categoria 1 – Infantil (até 25 min)* Meu nome é Maalum – Eduardo Lurnel* Juju e a Locomotiva Encantada – Renata Franco Gomes* Pipa e As Ruínas do Tesouro – Pedro Henrique Dias Lemos* A Mensagem na Garrafa – Luana Ferreira Neves* Carlitos Naranjas – Julia Motta Cardozo* Poropopó – Denise Bernardes BarbosaCategoria 2 – Ficção ou Documentário (até 30 min)* Central do Brasil em Utopia – Carla Nunes* Fantasma Neon – Leonardo Martinelli* Era uma Vez... Em Cordel – Bruno Rafael* Segura Malandro – Jesse Andarilho* Mangaraquilombo – Vinícius Melo* Da sua, Maria – Magna Domingues* Samba Infinito – Leonardo Martinelli* Tapuá – Renan Ferreira de VasconcellosA etapa final concederá os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Edição, Melhor Atuação e Melhor Direção, cada um no valor de R$4 mil, além dos troféus Prêmio Mário Peixoto de Melhor Filme (Júri) e Prêmio Mário Peixoto de Melhor Filme (Voto Popular) — ambos com R$8 mil. O resultado do voto popular final será definido pela soma das votações das edições de Primavera (que aconteceu em setembro deste ano) e Verão. Em caso de empate, o prêmio será dividido.O festival encerra o ano celebrando o cinema brasileiro e a força da produção audiovisual de Mangaratiba e do Estado do Rio de Janeiro. A organização convida o público a participar da programação, que já está rolando e destaca que assistir aos filmes e votar faz parte da experiência central do evento.