Roberto Carlos de Assis Monsores vítima do acidente na Rio-SantosDivulgação/Reprodução Rede Social
Acidente na Rio-Santos mata ex-secretário de Turismo e Eventos de Mangaratiba
Na tarde desta sexta-feira, na altura da Praia do Saco, em Mangaratiba. Foram dois acidentes, em um deles estava Roberto Carlos de Assis Monsores
Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca apresenta concerto gratuito Natal Luz em Mangaratiba
No dia 12 de dezembro na Praça Robert Olympio Simões
Cine Quatro Estações Mangaratiba anuncia filmes da "Edição Verão"
E premia finalistas de 2025, em cerimônia no Iate Clube Muriqui com exibições gratuitas, voto popular, música ao vivo e feira de artesanato e gastronomia, nesta sexta-feira
Governo do Estado e FIA -RJ promovem ações, serviços e diversão em Mangaratiba e Campo Grande
Neste final de semana, das 10h às 15h
Atleta de Mangaratiba é ouro no Pan-Americano de Canoa Polinésia
O brasileiro de 16 anos foi destaque entre os dez participantes e ocupou o primeiro e terceiro lugar no pódio
Acidente com caminhão tanque interdita túnel em Muriqui
O veículo bateu no teto do túnel e provocou engarrafamento. Não há informações oficiais de feridos
