Roberto Carlos de Assis Monsores vítima do acidente na Rio-SantosDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 19/12/2025 18:31 | Atualizado 19/12/2025 18:32

Mangaratiba - Dois acidentes ocorridos na rodovia Rio-Santos, na altura de Mangaratiba, na costa verde, com vítimas graves e uma fatal, na tarde desta sexta-feira(19). O ex-secretário Municipal de Turismo e Eventos de Mangaratiba, Roberto Carlos de Assis Monsores, não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículo em que ele estava se envolveu em uma colisão com outro carro de passeio. O trânsito foi interrompido para socorro das vítimas. Neste momento flui lento e sinalizado pela CCR RioSP/Motiva, que administra a rodovia.

Não se sabe ainda as causas do acidente. No momento chovia fino na cidade e a pista estava molhada. Outro acidente também foi registrado, o capotamento de um veículo, bem próximo ao local que vitimou o ex-secretário, próximo a Praia do Saco, em Mangaratiba. A CCR, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal estavam no local. As vítimas do segundo acidente ( capotagem) foram levadas para o hospital da cidade. A prefeitura emitiu nota de pesar. (Abaixo).

Nas redes sociais a população de Mangaratiba se manifestou em solidariedade à família e externou a perda de um grande "idealizador de projetos" que valorizam a identidade local.

Conhecido pelo seu jeito inovador, Roberto Mansores foi um dos pioneiros na criação e consolidação de eventos temáticos, entre eles: "Happy Hour", "Elite", Muriqui Fantasy e "Baile de Máscaras", quando esteve à frente da Secretaria de Turismo e Eventos. O seu incansável trabalho atraiu visitantes e contribuiu para economia local, colocando o município em visibilidade no cenário regional. Outro ponto que se destaca nas redes sociais e marcou sua passagem pelo setor público foi a capacidade de dialogar com diferentes setores, contribuindo de forma positiva para o crescimento econômico e cultural da cidade, deixando marcas importantes na agenda de eventos do município e no fortalecimento do calendário turístico.