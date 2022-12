Fios elétricos oriundos de um poste danificado, expostos no meio da rua trazem perigo à população - Foto: Enviada por leitor

Publicado 31/12/2022 13:40 | Atualizado 31/12/2022 13:46

Maricá - Um poste de energia elétrica quebrado a mais ou menos 4 meses atrás, e sem manutenção da Enel, deixou um restaurante sem energia elétrica na manhã de ontem (30) no centro de Maricá após um caminhão passar por ele e levar embora um fio que fazia a conexão de energia elétrica com o restaurante, que fica na Av. Vereador Francisco Sabino da Costa.

Os fios de energia elétrica além de deixar o comerciante sem energia , acarretando diversos prejuízos matérias, e deixando várias mercadorias perecíveis estragadas (pois de trata de um restaurante italiano) ainda oferece risco de vida aos pedestres, pois os fios estão energizados na calçada e na rua da via.



O empresário dono do restaurante afetado, Antonio Márcio da Motta Moreira entrou em contato com a nossa redação informando o caso e pedindo ajuda pois a companhia de energia elétrica já recebeu inúmeras ligações e nada resolver até agora, trazendo inúmeros prejuízos materiais e também riscos aos pedestres.



Na manhã de hoje (31) com o caso ainda não resolvido, a Guarda Municipal de Maricá foi até o local para ajudar no isolamento da área para evitar que uma tragédia aconteça.



Até o momento da publicação desta matéria a Enel ainda não foi até o local resolver o problema.