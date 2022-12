Homem preso após furtar plantas da orla do Marine - Foto: Carlos Alberto

Homem preso após furtar plantas da orla do MarineFoto: Carlos Alberto

Publicado 30/12/2022 13:36 | Atualizado 30/12/2022 13:52

Maricá - Um homem foi preso pela Guarda Municipal por roubar e danificar o patrimônio público na orla do Marine em São José do Imbassaí na manhã de hoje (30).

De acordo com relatos, foram populares que flagraram o homem roubando grama e diversas plantas da ornamentação da orla e as colocando no seu carro, então, chamaram a Guarda Municipal.

Os agentes chegaram rapidamente, prenderam o elemento e o levaram para a 82ª DP no centro de Maricá e em seguida ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes em Niterói, ele foi enquadro no artigo 163, furto ao patrimônio público.