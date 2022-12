Guarda Municipal fechando a rua para o Reveillon. - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 29/12/2022 09:07 | Atualizado 29/12/2022 09:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá montou uma operação especial para facilitar o deslocamento da população para a festa de réveillon 2023, que acontece no sábado (31/12) em nove pontos da cidade: Araçatiba, São José do Imbassaí (Amendoeiras), Parque Nanci, Guaratiba, Ponta Negra, Cordeirinho, Barra de Maricá, Jacaroá e em Itaipuaçu. O planejamento inclui alterações e bloqueios no trânsito de diversas vias, horários extras dos ônibus vermelhinhos, fiscalização de ambulantes irregulares, além do serviço de atendimento de urgência e emergência.

O evento pré-réveillon, que seria realizado na próxima sexta-feira (30/12), na Barra de Maricá, reunindo apresentações de dez escolas de samba e um baile funk da Furacão 2000 foi adiado. A Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher divulgará a nova data em breve.

Alterações no trânsito e estacionamento

Para dar fluidez ao trânsito da cidade, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) vai realizar o fechamento de algumas vias. Orientadores estarão nos pontos de bloqueio para orientar os motoristas. A ação contará com o efetivo de 76 agentes e oito viaturas.

No Parque Nanci, o acesso será interrompido nos cruzamentos da Av. dos Pombos com a Rua Condor, da Rua Condor com Rua Flamingos, da Rua das Graças com Rua Flamingos, da Rua Canarinhos com Rua Flamingos e da Av. dos pombos com a Rua das Águias.

Em Itaipuaçu, os bloqueios acontecem na Orla, no cruzamento da Av. Beira Mar com Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1) e na Rua 37 com Rua Professor Cardoso de Menezes. Em Cordeirinho, a passagem estará proibida na Av. Maysa, no trecho que compreende as Ruas 92 e Rua 93. Em Ponta Negra estará fechado um trecho da Rua Carolino José do Nascimento, que inclui as Ruas Santa Clara e a base dos Bombeiros. Já na Barra de Maricá apenas o acesso da Rua 13 com Av. Maysa estará fechado para a passagem de veículos.

Na Rua Álvares de Castro (Centro), o fechamento acontece na altura da Boate Mahalu até o preenchimento das vagas de estacionamento que foram criadas para atender a demanda de moradores e visitantes na Rua Jovino Duarte de Oliveira, ao lado do Fórum e do aeroporto. Depois, o bloqueio segue para a Rua Álvares de Castro, na esquina com a Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa, onde estão localizadas as estátuas dos imortais.

A Sectran também vai disponibilizar um estacionamento com cerca de 40 vagas no trecho entre a estátua da sereia e a Praça Tiradentes (Araçatiba), sendo que as primeiras vagas mais próximas do evento serão destinadas especialmente a pessoas com deficiência (PCDs).

Com o acesso restrito, os motoristas terão que acessar a Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa e seguir pela Avenida Prefeito Ivan Mundin, em direção ao Boqueirão. Vale destacar que algumas vias internas estarão liberadas apenas para a passagem dos moradores, em horários pré-estabelecidos.

Segurança em todos os pontos de festa

A Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional (Seop) atuará no dia 31/12 com mais de 160 agentes da Guarda Municipal e da Seop nas ruas para promover a segurança e o ordenamento urbano, com apoio de 39 viaturas, nos nove pontos de queima de fogos na cidade. O planejamento de segurança contará ainda com 327 câmeras, uma base móvel de monitoramento e reboques. A Prefeitura abriu 135 vagas para policiais militares se inscreverem e atuarem no município pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) durante o réveillon.

Coordenadoria de Posturas

A Secretaria de Transportes, por meio da Coordenadoria de Posturas, vai atuar no dia 31/12 com 176 agentes na fiscalização dos ambulantes credenciados e coibir a presença de vendedores irregulares nos nove pontos de festa e queima de fogos na cidade, da Orla das Amendoeiras a Ponta Negra. Vale lembrar que é proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro.

Atendimento de urgência e emergência

Durante a virada de ano, o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permanecem funcionando 24 horas por dia.

Endereços:

Hospital Municipal Conde Modesto Leal – Rua Domício da Gama, 433 – Centro

UPA 24h de Inoã- Rua Euclides Paulo da Silva, s/n – Inoã

Posto 24h Santa Rita – Rua 83, Lote Jardim Atlântico – s/n - quadra 433 – Itaipuaçu

SAMU – Em caso de emergência, disque o número de telefone 192

EPT disponibiliza horários extras dos vermelhinhos

A Empresa Pública de Transporte (EPT) criou horários extras dos ônibus para auxiliar no deslocamento da população para os pontos de queima de fogos na cidade. Os pontos de embarque e desembarque dos ônibus vermelhinhos não serão alterados. Para se deslocar até o Centro, os moradores deverão embarcar no ponto de ônibus que está localizado em frente à Lona Cultural Marielle Franco, em Barra de Maricá. Já para seguir em direção a Ponta Negra, os moradores deverão aguardar os coletivos no ponto que fica perto da Rua 12.

Para facilitar o acesso ao evento no dia 31/12, a Empresa Pública de Transportes (EPT) vai disponibilizar ônibus extras nas linhas E02, E14A, E21, E23, E30, E30A e E31 que atendem os bairros de Jaconé, Itaipuaçu, Inoã e Centro.

A EPT também alterou o horário das vermelhinhas nos últimos dias do ano. No sábado (31/12), e no domingo (1º/01), todas as estações de bicicletas da cidade estarão indisponíveis.

Horários extras no dia 31/12

E02 - Ponta Negra (via Cordeirinho) - 00h40/ 01h/ /1h20/ 1h40/ 2h / 2h20 / 2h40

E14A - Jaconé (via Sacristia) - 1h30

E21 - Inoã x Recanto (via Itaocaia) - 2h

E23 - Inoã x Santa Paula - 2h/ 3h30

E30 - Centro x Recanto (via Flamengo) - 1h/ 1h30/ 2h/ 2h30

E30A - Centro x Recanto (via Avenida) - 1h15/ 1h45/ 2h15/ 2h45

E31 - Centro x Rua 128 - 1h10/ 1h40/ 2h10/ 2h40

As demais linhas dos vermelhinhos também poderão contar com o reforço de viagens extras, de acordo com a demanda, durante todo o período dos eventos.