Patrulha Maria da PenhaFoto: Divulgação

Publicado 28/12/2022 14:29 | Atualizado 28/12/2022 14:38

Maricá - Um homem foi preso na noite de ontem (27) em Itaipuaçu pelo Grupamento Maria da Penha, o elemento descumpriu uma medida protetiva a favor da ex-mulher.

Segundo relatos o homem foi até a casa de sua ex-companheira e realizou diversas ameaças a ela, que com medo acionou a Guarda Municipal.

Foi quando os agentes do Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal juntamente com a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) seguiram até o bairro a procura do acusado, ele foi encontrado e preso.

O elemento foi levado até a 82ª DP no centro de Maricá e logo após para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, a 76ª DP, em Niterói.