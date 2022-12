Natal de solidariedade no Manu Manuela - Foto: Divulgação

Natal de solidariedade no Manu ManuelaFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2022 13:51 | Atualizado 27/12/2022 13:51

Maricá - Esse ano o Natal no loteamento Manu Manuela foi diferente para 15 famílias que receberam uma cesta natalina contendo alimentos básicos e também um kit para a ceia de Natal.

Cada uma das famílias receberam em suas casas a cesta e o kit entregues pelo próprio papai Noel e também pelas mulheres que fazem parte da Associação de Moradores do Manu Manuela.

Um grupo que há mais de três anos tem na presidência a moradora Thayná Vila Real. A associação trabalha em prol do bem-estar dos moradores e também buscando auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social além disso também organiza os eventos (com foco no social e incentivando a economia local) sempre buscando parcerias com o poder público para trazer melhorias para o loteamento. A moradora e membra da associação de moradores do Manu, Rafaela Santos da Rua 8 que esteve pela primeira vez na entrega das cestas falou sobre como foi esse momento: "Foi um momento que vou guardar sempre na memória, ver no olhar de cada família e também a enorme emoção ao receber a cesta e o kit. Mudou meu Natal e não só transformou meu dia mas valeu por todo o ano de trabalho voluntário em prol dos moradores. Esperamos que para o próximo ano a campanha seja ainda maior e possa atingir mais famílias"

A moradora do loteamento a sra Maria Emília de Oliveira, comemorou seu aniversário no dia 26/11, onde completou 92 anos ao invés de pedir presentes de seus convidados ela, solicitou alimentos e os doou para a associação de moradores. Esse é um dos exemplos que tivemos, e também recebemos diversas doações de outros moradores.



A associação de moradores do Manu Manuela conseguiu arrecadar uma quantia em dinheiro e foi convertido em alimentos para completar uma quantidade de 15 cestas e 15 kits completos.

A associação de moradores agradece de coração todos que puderem participar e colaborar com as doações e agradece também o vice-prefeito Diego Zeidan, que também contribuiu para este momento de alegria na vida das pessoas.

Na parte da tarde a surpresa

foi completa, o papai Noel retornou ao loteamento com um grupo liderado pelo Ruan Azevedo em parceria com a associação para entregar mais de 50 brinquedos para as crianças, o que transformou o momento numa grande confraternização, com também muita emoção e alegria.