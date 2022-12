Acidente de moto em Inoã tira a vida de mulher de 22 anos - Foto: LSM

Publicado 26/12/2022 10:05 | Atualizado 26/12/2022 10:06

Maricá - Uma mulher perdeu a vida devido um acidente com uma moto de transporte por app. O acidente aconteceu nesta madrugada no KM 16 da Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Próximo ao Atacadão Tubarão em Inoã, por volta de 1h da manhã.

Segundo informações, o motociclista se desequilibrou ao passar por um "traffic calming" conhecido como olho de gato. Ao se desequilibrar, o motociclista caiu no meio da pista.



Nicole Gonçalves Pereira, de 22 anos não resistiu e faleceu no local. O motociclista identificado como Walter Luiz Nogueira de 26 anos foi encaminhado, ferido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

Políciais do BPRv registraram a ocorrência. também foram acionados os agentes do Posto de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Tribobó.