UMES aprova 34 alunos no IFFFoto: Divulgação

Publicado 23/12/2022 16:05 | Atualizado 23/12/2022 16:06

Maricá - Na última quinta-feira, 22 de dezembro, 34 famílias maricaenses ganharam um presente especial de natal:

34 das 120 vagas do IFF em Maricá foram conquistadas pelos alunos do PRÉ IFF da UMES.

Essa foi a 1a classificação. A segunda classificação está prevista para 30/1/2023.

Este projeto é uma parceria antiga entre a União Maricaense dos Estudantes e a secretaria de educação.

Este ano, com a volta das provas presenciais, o projeto ganhou a execução pedagógica do consagrado PRÉ ENEM POPULAR IARA IAVELBERG por iniciativa da secretária de educação Adriana Costa visando a potencialização dos resultados e do número de aprovados oriundos das escolas municipais.

A coordenação geral feita pela PRESIDENTE da UMES, Raio de Luar Quintanilha e pela professora Rayanne de Medeiros representando a equipe do PRÉ ENEM POPULAR IARA IAVELBERG.

As aulas começaram no dia 11 de outubro em duas escolas municipais:

Aniceto Elias em Inoã e Carlos Magno no centro.

Aulas eram a partir das 18:00 todas as terças e quintas.

A execução pedagógica ficou sob o comando do professor de História William Campos, Fundador dos preparatórios de Maricá que, inclusive, deu aulas nesse projeto junto com uma equipe consagrada de professores e professoras.

Foi criado um grupo especial de pais e mães organizadores que foi fundamental para o sucesso dos alunos e do projeto, já que esses alunos são menores de idade.

Em Maricá as opções são para Meio ambiente e edificações dentro de um ensino médio integrado público e gratuito considerado o melhor da cidade.

O IFF Maricá começou com sede provisória em 2015, durante o governo do ex- prefeito Washington Siqueira, o Quaquá.

No 1o governo Fabiano Horta(2017-2020) ganhou um complexo escolar em Ubatiba feito em parceria com o governo federal.

Até agora são:

20 aprovados em Meio Ambiente em Maricá

13 aprovados em edificações em Maricá

01 aprovados em eletromecânica em São João da Barra.

Eles farão a matrícula entre os dias 11 e 16 de janeiro.

O maior destaque foi a estudante Júlia Lopes que estudou na escola municipalizada de INOÃ e foi a 1a colocada em Meio Ambiente com 31 acertos.

A expectativa é que esse número aumente por causa da próxima classificação marcada para 30 de janeiro de 2023.

A prova do IFF se realizou em 4/12/2022 e foi composta por 40 questões. Sendo:

10 de matemática.

10 de Português.

10 de História e Geografia

10 de Ciências(biologia, física e química).