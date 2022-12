Natal Solidário - Foto: Elsson Campos

Publicado 22/12/2022 10:09 | Atualizado 22/12/2022 10:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, realizou nesta quarta-feira (21/12) a 12ª edição do Natal Solidário na Casa da Mulher, no Centro. Durante a ação, 120 crianças receberam presentes do Papai Noel e participaram de uma ceia natalina com distribuição de sorvetes, pipocas e algodão doce.

O "Natal nas Ruas" do projeto Celebrar Maricá se apresentou com orquestra, shows de mímica, malabarismo, perna de pau, contorcionismo, bambolê, além de atividades recreativas para a criançada, com personagens da Turma da Mônica. As 70 mulheres assistidas pela casa ganharam um dia de beleza e participaram do varal solidário.

“O Natal Solidário proporciona a essas mulheres o contato com a magia do natal, porque muitas dessas famílias não têm condições de ter uma ceia natalina. Durante todo o ano, trabalhamos no enfrentamento à violência. Por isso, quando chega o natal precisamos ter um momento de descontração e ludicidade”, explicou a coordenadora da Casa da Mulher, Luciana Piredda.

O evento contou com o apoio da primeira dama Rosana Horta, que colaborou com doações para proporcionar um natal mais feliz para as crianças. “Ver essas crianças recebendo os brinquedos e passando a tarde nessa alegria dá uma sensação de gratidão muito grande. Num mundo tão louco como esse que estamos vivendo, a esperança nos olhos deles dá uma aquecida no coração”, contou Rosana.

Joice Menezes, 33 anos, moradora das Colinas, é atendida na Casa da Mulher desde 2008 e fez questão de participar da festa com seus dois filhos, de 1 e 3 anos. “Esse acolhimento é muito importante para a gente, porque não temos esse acolhimento em nenhum outro lugar. Então, tudo isso é muito gratificante, já que além de me acolher, a Casa acolheu os meus filhos. Isso é o que mais importa para mim agora”, destacou.

Moradora de Itapeba, Sônia Oliveira, 41 anos, também estava no local, prestigiando o evento. “Essa é uma atividade muito significativa, porque além dos presentes, estamos vendo a criançada brincando e comendo coisas que talvez não tivessem a oportunidade de comer em suas próprias casas. Isso é muito bom! Emociona a gente. Eu acho que todos que estão envolvidos nesse evento estão de parabéns”, opinou.