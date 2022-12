Restaurante Mauro Alemão - Foto: Ângelo Bernardelli

Restaurante Mauro AlemãoFoto: Ângelo Bernardelli

Publicado 21/12/2022 09:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, vai oferecer um cardápio de Natal no Restaurante Mauro Alemão nesta sexta-feira (23/12), a dois dias da celebração. O espaço, que oferece cerca de 800 refeições por dia, terá almoço especial com pernil assado com abacaxi, frango assado ao molho de laranja, salpicão e farofa com ameixa e rabanada de sobremesa. O restaurante fica no quilômetro 14 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Inoã.

O secretário Adalton Mendonça avalia o ano como muito positivo, pois o restaurante se tornou um exemplo da preocupação do governo municipal com a segurança alimentar. Autoridades do mundo todo e entidade internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, vieram conhecer ou demonstraram interesse pelos projetos da cidade no setor, que incluem o espaço de alimentação, onde o almoço tem custo de R$ 2 e o café da manhã custa apenas R$ 1.

“Há poucos dias conversamos com uma entidade da Inglaterra, que vive hoje uma crise alimentar aguda, e eles queriam saber como enfrentamos o problema na cidade. Viramos modelo até para o país que inventou o capitalismo e que não está sabendo lidar com uma causa que, no fim das contas, é humanitária e não diz respeito somente à comida. O que queremos agora é ampliar esse trabalho”, destacou Adalton.

O Restaurante Mauro Alemão foi aberto ao público no dia 30 de agosto de 2021 e serve, em média, 14 mil refeições por mês, entre almoço e café da manhã.

Modelo alimentar para o mundo

Em março, o prefeito Fabiano Horta assinou o documento que oficializa a entrada do município como signatário do Pacto de Milão, o mais importante fórum mundial sobre segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício. Para concorrer, a Prefeitura listou 12 programas municipais que dão acesso à população de baixa renda a refeições balanceadas e saudáveis. Além do Restaurante Popular, foram incluídas as Praças Agroecológicas e as hortas comunitárias, entre outros.

Durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, realizada em novembro no Egito, a Prefeitura assinou um termo de cooperação com os países lusófonos (aqueles que têm a Língua Portuguesa como oficial) para fortalecer a troca de expertises por meio de políticas públicas de enfrentamento aos problemas climáticos em comum. No documento, nomeado Carta de Sinai, os governos se comprometem também a descentralizar o diálogo bicontinental (América do Sul e África), fortalecer as políticas de segurança alimentar e nutricional no combate a insegurança alimentar, para evitar desperdício de alimentos, além da promoção das técnicas de agroecologia em espaços urbanos e periurbanos no combate à fome para tornar as cidades mais resilientes e sustentáveis.