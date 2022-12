Procon do Rio e Defesa do Consumidor de Maricá fazem acordo - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2022 19:21 | Atualizado 20/12/2022 19:23

Maricá - A Secretaria de Defesa do Consumidor de Maricá assinou na sexta-feira (16/12) um acordo de cooperação técnica com o Procon do município do Rio de Janeiro. Na mesma data, participou de seminário com o tema “Procon Carioca e Anatel: Os Direitos dos Consumidores dos Serviços de Telecomunicação”, realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Centro do Rio.

Segundo o coordenador do Procon-Maricá, Marcus Sampaio, o acordo vai proporcionar maior abrangência na troca de experiências, no aprimoramento técnico e no suporte entre Maricá e a capital fluminense. “É um novo patamar na defesa dos munícipes de Maricá, porque aumenta o fluxo e troca de informações que nos auxiliam em diferentes tipos de processo e inclui o Procon de Maricá em todos os cursos de capacitação e treinamento que o Procon Carioca participa ou organiza”, disse Marcus.

Durante o seminário, diversos assuntos foram debatidos por especialistas, como a criação, atribuição e serviços da Agência Reguladora de Telecomunicações, canais de atendimento, recebimento e tratamento de demandas, regulamento geral de direitos do consumidor, entre outros assuntos.

Sobre o seminário, Sampaio relatou que todas as diretrizes, regulamentos, normas, direitos e atualidades foram elencados e debatidos pelos participantes. “No geral, nossa meta é agregar conhecimento e este é mais um avanço para melhor atender aos consumidores e melhor orientar e informar os fornecedores”, afirmou o coordenador.