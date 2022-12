Águas do Rio em serviço - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2022 12:07 | Atualizado 20/12/2022 12:10

Maricá - A distribuidora de águas tratadas Águas do Rio está realizando uma manutenção do sistema de abastecimento de água no município nesta terça (20).

A ação está sendo realizada no 1º distrito de Maricá que contempla a região central da cidade.

Segundo a distribuidora de águas a iniciativa vai melhorar o abastecimento de águas tratadas na região e é o planejamento da concessionária para o verão de 2022/2023, um época em que o consumo de água aumenta muito.

As ações que estão sendo feitas: limpeza, revisão dos sistemas de bombeamento, substituição de materiais desgastados e também avaliação de conexões elétricas.

O sistema de fornecimento de águas foi interrompida para a realização do serviços e será normalizado em até 48 horas, segundo a companhia, é importante economizar águas durante esse período.

A empresa se coloca a disposição dos consumidores através do número de WattsApp 0800 195 0 195 para qualquer informação.