Workshop da Incubadora de Inovação Social em Cultura - Foto: Evelen Gouvêa

Workshop da Incubadora de Inovação Social em CulturaFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 19/12/2022 16:32 | Atualizado 19/12/2022 16:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e da Secretaria de Cultura, iniciou nesta segunda-feira (19/12), na Casa de Cultura, no Centro, workshops da Incubadora de Inovação Social em Cultura. A capacitação acontece nos dias 19, 20 e 21 de dezembro e disponibiliza ao todo 120 vagas, sendo 40 para cada tema (Cultura e Concepção, Empreendedorismo Cultural e Educação Financeira). No ato da inscrição, é possível optar por realizar o workshop das 8h às 12h ou das 13h às 17h.

Os cursos são para maiores de 16 anos e as inscrições são feitas presencialmente das 9h às 17h na Casa de Cultura (Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro) ou no Instituto Brasil Social (Rua Antônio Vieira Sobrinho, 179, Parque Eldorado). É necessário levar um documento de identificação original com foto. Quem preferir, tem ainda o formato online, pelo link: https://forms.gle/hmTr9Pvx2CfQGNmX6. Vale lembrar que ainda há vagas disponíveis.

A coordenadora-geral da Incubadora de Inovação Social em Cultura, Mariana Maia Figueiredo, explicou que o objetivo do projeto é fomentar a cultura nos setores de cinema, game e carnaval. “Nosso trabalho é dar qualificação profissional e, paralelamente, os nossos desenvolvedores vão construir projetos profissionais para o mercado e que serve também como portfólio para venda do mercado consumidor. Temos ainda parcerias com empresas de grande porte que vêm ativar projetos em Maricá e, como contrapartida, dão aos nossos desenvolvedores a oportunidades de estágios e empregos”, disse.

Alunos aprovam o workshop

Participando do workshop sobre Cultura e Concepção, o estudante de filosofia Lucas Santos, de 25 anos, que já trabalhou na área do audiovisual, aprovou a iniciativa da Prefeitura em ofertar cursos gratuitos. “Estou conhecendo bastante a área de cultura e sobre a história de Maricá. Sou morador da cidade há dez anos e tenho observado muita evolução da cultura da cidade. Então, é importante conhecer o workshop, saber das oportunidades de cursos e a da própria oferta de cultura”, disse Lucas, que tem graduação em Turismo.

Entusiasmada, Larissa Rodrigues, de 26 anos, contou que o workshop vai agregar e potencializar seu gosto pela cultura, que começou ainda quando criança. “A arte está em mim desde criança. Sempre gostei de desenhar, de animações, de ouvir música, assistir a filmes, séries e ler livros. Acho que espalhar a cultura é o que mais quero. Após de concluir minha graduação em Turismo, pretendo fazer uma pós-graduação de produção cultural”, afirmou.