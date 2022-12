Prefeitura de Maricá - Foto: arquivo MAIS

Prefeitura de MaricáFoto: arquivo MAIS

Publicado 19/12/2022 10:19 | Atualizado 19/12/2022 10:19

A Prefeitura de Marica lamentou profundamente a morte do ex-prefeito Hélio Marques, de 91 anos, por pneumonia, no hospital do Coração Samcordis, em São Gonçalo, na manhã do último domingo (18).

Hélio de Assis Marques foi Vereador por dois mandatos. Foi também vice-prefeito e assumiu a gestão em 1990 e 1991.

O sepultamento será nesta segunda-feira (19), às 10h, no Cemitério Municipal de Maricá.

Hélio Marques tinha o Botafogo como clube do coração, deixando viúva, quatro filhos, nove netos e sete bisnetos.