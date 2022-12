Casa do Autista em Itapeba - Foto: Bianca Chaboudet

Publicado 17/12/2022 15:24 | Atualizado 17/12/2022 15:26

Maricá - Mais de 180 pessoas com autismo em Maricá, estão sem atendimento desde 25 de novembro devido falta de energia elétrica na Casa do Autista, no bairro de Itapeba.

A prefeitura informa que a concessionária responsável pela energia elétrica deu prazo até a próxima sexta-feira (23) para a regularização da situação, porém a Enel relatou ao g1 que não recebeu nenhuma ligação para religação de energia na Casa do Autista em Itapeba, Maricá.

Ao mesmo tempo, os pacientes relataram que seu tratamento foi afetado.

“É muito ruim você ter um descontrole sensorial ou emocional e não ter um profissional para te atender por falta de energia. Nós pacientes estamos sofrendo com isso, a quebra de rotina é terrível para o autista e pode ocorrer regressões”, contou Dominique Lopes, paciente da Casa do Autista.