Local onde será a maternidade municipal de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Local onde será a maternidade municipal de MaricáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 16/12/2022 13:11 | Atualizado 16/12/2022 13:12

Maricá - Uma maternidade municipal será construída e segundo a Prefeitura de Maricá, será entregue no próximo ano de 2023.

Segundo informações a nova unidade de saúde irá trabalhar em parceria com o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro da do município. Será construido também naesma unidade um Centro Materno Infantil.

A nova materna será construída aonde operava a antiga Clínica Médica de Maricá a prefeitura desapropriou o imóvel com essa finalidade.