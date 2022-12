Copa Light sub-15 de futebol - Foto: Paulinne Carvalho

Publicado 15/12/2022 12:07

Maricá - A equipe sub-15 do Maricá Esporte Competições foi campeã da 28ª Copa Light de Futebol ao vencer o Barra Mansa por 3 a 1 em jogo disputado na tarde de quarta-feira (14/12) no Centro de Treinamento do Tigres do Brasil, em Xerém, Duque de Caxias. O jogo começou difícil para o time maricaense, que tomou o primeiro gol mesmo dominando a partida. No segundo tempo, a virada veio com dois gols de Rafael e um de Pietro. O título premiou o ano de muito trabalho e empenho da equipe do técnico Cristiano Cerezo, que ganhou o troféu de técnico fair play do torneio.

"Foi um ano muito difícil, de muito trabalho e o título é um prêmio para essa garotada. Agora é descansar, curtir a vitória e voltar ano que vem com o objetivo de ganhar novos títulos", destacou Cerezo. Para Rafael, 14 anos, a vitória foi mais do que especial "Esses dois gols eu dediquei ao meu avô, que faleceu nessa semana", afirmou o atleta. O atacante Nycolas Barreto da Silva, 15 anos, ganhou o troféu Bola de Ouro como melhor jogador da competição.

“É muito gratificante ver o impacto positivo que o esporte tem na vida dos nossos jovens. Esses meninos que hoje são campeões e trazem essa taça para Maricá são oriundos dos nossos projetos socioesportivos. É uma satisfação imensa fazer parte de uma gestão que tem um olhar atento para proporcionar que esses meninos realizem seus sonhos.” afirmou o secretário de Esportes Filipe Bittencourt.

Time sub-17 conquista o terceiro lugar

No mesmo torneio, a equipe sub-17 do Maricá Esporte Competições conquistou o terceiro lugar após vencer por wo (3 a 0) a equipe do Motorista FC da cidade de Rio Bonito. O time havia perdido a semifinal para o Canto do Rio por 2 a 0 no sábado (10/12).

Maricá Esporte Competições

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).

Campanha do time sub-15 na Copa Light

1ª Fase

07/09 - Maricá E.C.4x0 Futebol Araruama

18/09 - Maricá E.C. 4x0 Motorista F.C.

09/10 - Maricá E.C. 0x3 CTFP Performance

22/10 - Maricá E.C. 3x0 PHS Sports

06/11 - Maricá E.C. 3x0 Gols da Vitória F. C.

2ª Fase

15/11 - Maricá E.C. 7x2 TROPS FC

19/11 - Maricá E.C. 2x1 Fábrica de Talento B

27/11 - Maricá E.C. 3x0 Fênix FC

Quartas de final

04/12 - Maricá E.C. 1x1 Americano

Semifinal

10/12 - Maricá E.C 0 (4)x(3) 0 Duque de Caxias

Final

14/12 - Maricá E.C 3x1 Barra Mansa

Campanha do time sub-17 na Copa Light

Sub 17

1ª Fase

07/09 - Maricá E.C 5x0 Atlético de Pilar E.C

18/09 - Maricá E.C 0x0 Motorista FC

09/10 - Marica E.C 5x0 C.T.F.P Perfomance

22/10 - Maricá E.C 3x0 Rio FC

06/11 - Maricá E.C 1x0 Gols da vitória

2º Fase

15/11 - Maricá E.C 5x1 Tijuca. TC

19/11 - Maricá E.C 0x0 Estrelas de Maricá

27/11 - Maricá E.C 5x3 Americano

Quartas de final

04/12 - Marica E.C 3x0 Duque de Caxias F.C

Semifinal

10/12 - Marica E.C 0x2 Canto do Rio F.C.

Decisão do 3° lugar

14/12 - Maricá E.C 3x0 Motorista F.C (vitória por w.o)