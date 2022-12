O percurso terá a duração de 6 horas - Foto: Divulgação

O percurso terá a duração de 6 horasFoto: Divulgação

Publicado 14/12/2022 09:06 | Atualizado 14/12/2022 09:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza neste sábado (17/12) mais uma etapa do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá com a subida pelo Vale de São Francisco, no Espraiado. Com início a partir das 8h30, o trajeto é considerado pesado, com trechos de subidas íngremes e duração aproximada de seis horas, entre a ida e a volta. As inscrições serão iniciadas nesta quinta-feira (15/12), a partir de 13h, por meio do link (https://forms.gle/PU71M5yXQDz5aVBYA).

O ponto de encontro será na Cachoeira do Espraiado, que fica cerca de um quilômetro após o ponto final da linha E-06 (Centro x Espraiado), ônibus tarifa zero da Empresa Pública de Transportes (EPT), que sai da Rodoviária do Povo com intervalo de 40 minutos. Em seguida, o grupo vai subir o Vale São Francisco e passar por córregos e cachoeiras, seguindo até o cume com o destino final em Tomascar. Com o objetivo de estimular o comércio local no entorno das áreas visitadas, os participantes contarão com almoço opcional ao custo médio de R$ 25.

É necessário que os participantes levem itens como repelente, ao menos dois litros de água, toalha ou canga, lanche, protetor solar, medicamentos de uso pessoal, além de vestir roupas leves, roupa de banho, calçado apropriado e boné. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá (Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro) ou pelo telefone (21) 99744-6410.