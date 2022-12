Natal com Celebrar Fest Gourmet em Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Maricá - Com 70 restaurantes participantes, a 4ª edição do Celebrar Fest Gourmet, ação gastronômica do Celebrar Maricá, foi lançada nessa segunda-feira (12/12) no Restaurante do Alexandre, em Araçatiba. O festival acontece até o dia 15/01, em diversos bairros da cidade. O Celebrar Maricá é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maricá (CDL), com apoio da Prefeitura por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

No lançamento, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maricá, Paulo Santos, apresentou, para os convidados voltados ao setor de comércio, gastronomia e turismo, todas as dez ações do Celebrar Maricá: Natal Premiado, Concursos Culturais em casas, condomínios e vitrines de lojas, Desafio do Bem, Almoço Solidário, Natal nas Ruas, Vem para Maricá, Segurança 4.0 e o Celebrar Fest Gourmet, estrela da noite. A iniciativa do evento é realizar ações de Natal voltadas aos empreendedores da cidade e também oferecer ao público, que já aproveita o Natal Iluminado da cidade, opções para celebrar esta época do ano durante o dia.

Segundo o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, o Celebrar Fest Gourmet e as demais ações do Celebrar Maricá têm o objetivo de fazer uma integração com as ações natalinas que a Prefeitura de Maricá realiza na cidade. “O projeto nasceu com várias ações e nós, da máquina administrativa, estamos aqui para poder apoiar e ajudar a receber bem esse trabalho do empreendedor, convidar o empresário local e entidades já estabelecidas a promover de integração e de desenvolvimento regional e local, junto ao comércio, a gastronomia e, principalmente, os meios de hospedagem”, afirmou José Alexandre.

Para o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino, os festivais são importantes para fomentar, ainda mais, a gastronomia em uma cidade que é uma grande produtora de pescados. “Estamos em um momento em que muito se fala sobre o alimento, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, então, participar de eventos como o Celebrar Fest Gourmet ajuda a estimular a gastronomia em Maricá, uma cidade com uma cultura muito forte na pesca e na agricultura”, analisou Carolino.

Festival tem novidades para consumidores e restaurantes

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maricá, Paulo Santos, adiantou que, nesta edição, a principal novidade do Celebrar Fest Gourmet é que os clientes vão poder fazer uma avaliação dos restaurantes participantes para que, ao final do evento, os estabelecimentos recebam um relatório e uma consultoria sobre os pontos que foram citados pelo público. “Um dos objetivos do Celebrar Fest Gourmet é ajudar os estabelecimentos a sempre melhorar. E ninguém melhor que o cliente para dar esse feedback. Ano passado, tivemos 49 restaurantes participando e, nesta edição, são 70 casas em toda a cidade. Temos certeza que o festival vai engrandecer ainda mais o trabalho da gastronomia da cidade, que já é muito bem feito”, explicou Paulo.

O chef e proprietário do Restaurante do Alexandre, em Araçatiba, Alexandre Pietrobom garante que os festivais gastronômicos que acontecem na cidade ajudam na divulgação dos estabelecimentos participantes. “Muitas pessoas que não conhecem determinado restaurante se sentem incentivadas a experimentar o prato do festival. Então, traz visibilidade para os restaurantes e para a cidade, porque quando o turista ou o morador pega o guia de participantes, fica com vontade de saborear diversos pratos, não deixa de ser um turismo gastronômico. Eu, por exemplo, conheço a gastronomia de outros restaurantes que participam do festival e são muito bons”, pontuou Alexandre, que para o Celebrar Fest Gourmet, ele escolheu oferecer o risoto de camarão, um dos pratos consagrados da casa, em versão individual.

Os restaurantes também podem participar do Natal Premiado, outra ação do Celebrar Maricá, que oferece prêmios aos consumidores. Quem consumir R$ 60 nas casas participantes, ganha um cupom. A cada 60 mumbucas, ganha cupom em dobro. No Festival Gastronômico, se o cliente consumir o prato do festival também ganha dois cupons, não cumulativos. Confira a lista de participantes em: https://celebrarmarica.com.br/

Apresentações natalinas marcaram o lançamento do Celebrar Fest Gourmet

Para fechar o evento em clima de Natal, o público pôde conferir uma apresentação natalina com música, balé e poesia. O show foi um spoiler do que vai ser apresentado na ação “Natal nas Ruas”, que conta com apresentações artísticas por toda cidade até o dia 23/12. Quem esteve presente também foi o Papai Noel, que finalizou a noite com uma mensagem de Natal para os convidados.