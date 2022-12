Posto de Saúde Santa Rita em Maricá - Foto: Anderson Santos

Posto de Saúde Santa Rita em MaricáFoto: Anderson Santos

Publicado 12/12/2022 17:11 | Atualizado 12/12/2022 17:12

Maricá - Um vigilante que ajuda na realização da segurança do Posto de Saúde Santa Rita, no Jardim Atlântico foi ameaçado pelo marido de uma mulher que estava sendo atendida na unidade hospitalar, o caso aconteceu nesta segunda-feira (12), o acusado é um policial militar.

Segundo relatos, uma mulher levou a filha para ser atendida no posto e ficou indignada com a demora no atendimento.

Quando chegou a sua vez de ser atendida o segurança da unidade de saúde pediu que a porta do consultório médico em que a mulher estava sendo atendida com sua filha ficasse aberta, a mulher disse então que não queria a porta aberta no ato do atendimento e segundo informações começou a ofender com xingamentos o vigilante.

Revoltada ela chamou seu marido, Policial Militar do 7º BPM, pedindo pra ele ir até o Posto de Saúde.

Ainda segundo a ocorrência o policial chegou até o posto de saúde usando uma touca ninja, fardado e ameaçou diversas vezes o segurança.

Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) foram chamados e chegaram rapidamente e todos foram conduzidos até a 82ª DP (Centro de Maricá) para esclarecimentos do caso, o vigilante do Posto de Saúde registrou um boletim de ocorrência.