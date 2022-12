Caminhão após a explosão - Foto: Enviada pelo leitor

Publicado 13/12/2022 13:10 | Atualizado 13/12/2022 13:12

Maricá - "Uma grande explosão que parecia um filme de ação" , foi assim que Juliana Azevedo se referiu a explosão de um caminhão que aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (13) no bairro do Espraiado.

Os moradores do bairro informaram que o barulho da explosão fez a vizinhança sair de suas casas e observar as chamas do caminhão que pegava fogo após a explosão, a fumaça foi vista a quilômetros de distância do acidente.

Ninguém se feriu, felizmente e também ninguém sabe informar omque causou a explosão no caminhão.

Os bombeiros foram chamados e chegaram rapidamente e conseguiram apagar o incêndio do veículo que ficou completamente destruído.