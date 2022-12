Hospital Municipal de Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 15/12/2022 08:37 | Atualizado 15/12/2022 08:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira (15/12), às 11h, a inauguração do Centro Pediátrico do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, espaço de referência voltado ao atendimento infantil. O local tem aproximadamente 460m² e conta com quatro consultórios, dez leitos pediátricos, dois leitos de isolamento e três leitos de trauma — dedicados à estabilização dos pacientes graves.

Com a entrega do Centro Pediátrico, a capacidade de internações na unidade hospitalar será triplicada, as crianças que precisam de tratamentos específicos terão assistência qualificada e o tempo de espera por atendimento diminuirá.