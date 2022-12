Alteração no horário de funcionamento de vermelinhas - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2022 17:17 | Atualizado 14/12/2022 17:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), informa que as estações das vermelhinhas do Fórum (7), Praça Tiradentes (8) e Boqueirão II (10) ficarão indisponíveis para a retirada, entre às quintas e domingos, até o dia 8 de janeiro. A medida, que acontece a partir desta quinta-feira (15/12), às 12h, será adotada devido ao grande fluxo de pessoas que circulam pela Orla de Araçatiba durante a programação do Natal Iluminado e tem o objetivo de oferecer segurança e garantir a mobilidade de pedestres. As estações seguirão funcionando exclusivamente para a devolução de bicicletas que tenham sido retiradas em outros locais.

Confira as datas em que as três estações estarão indisponíveis:

Quintas-feiras – 15/12, 22/12, 29/12 e 05/01

Sextas-feiras – 16/12, 23/12, 30/12 e 06/01

Sábados – 17/12, 24/12, 31/12 e 07/01

Domingos – 18/12, 25/12, 1º/01 e 08/01