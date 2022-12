Vacinação antirrábica drive thru - Foto: Divulgação

Vacinação antirrábica drive thruFoto: Divulgação

Publicado 15/12/2022 08:18 | Atualizado 15/12/2022 08:29

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quarta-feira (14/12), a vacinação antirrábica animal no sistema drive-thru, que acontece no Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu e na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) União de Maricá até esta sexta-feira (16), das 9h às 16h. A dose anual contra a raiva é direcionada aos cães e gatos saudáveis, com idade a partir de três meses e que não apresentem estado gestacional.

A imunização nesse sistema é uma nova oportunidade àqueles que não participaram da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, realizada entre os dias 19 e 26/11. Além disso, é uma maneira de facilitar o deslocamento até os polos, trazendo também mais comodidade e segurança aos pets e profissionais. Por essa razão, é obrigatório que os tutores levem os animais de carro ou moto para receber a dose de proteção contra a raiva.

Em Itaipuaçu, os moradores compareceram ao posto volante montado no Centro Administrativo da Prefeitura e aprovaram a iniciativa. Tiago Almeida Pascoal, de 39 anos, foi um deles e levou a cadela Lola para se proteger contra a raiva. Ele ressaltou a importância de poder vaciná-la próximo da sua residência e expressou sua intenção de participar nos próximos anos.

“Foi perfeito poder vacinar a Lola contra a raiva perto de casa, com toda a comodidade e segurança. É a primeira vez que vacino ela em Itaipuaçu e pretendo aproveitar a campanha anualmente para protegê-la da raiva”, destacou.

A administradora Carolina Paiva, de 44 anos, garantiu que a vacinação drive-thru é um diferencial para o município, ajudando a aumentar a proteção dos animais com incentivos ao comparecimento dos tutores.

“Achei ótimo poder vacinar o meu cão, Bidu, contra a raiva no bairro. Essa campanha é super importante e contar com a vacinação drive-thru facilita muito, o que faz a diferença para comparecermos. Convido todos a participarem e aproveitarem essa oportunidade”, concluiu.

Confira o endereço dos polos drive-thru de vacinação antirrábica

14 a 16/12, das 9h às 16h

- Quadra do GRES União de Maricá: R

Rodovia Amaral Peixoto, km 29, Parque da Cidade, próximo ao Corpo de Bombeiros.

- Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu: Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34), s/n, Jardim Atlântico Oeste.