Maricá + Verde - Foto: Eduarda Ribeiro

Maricá + VerdeFoto: Eduarda Ribeiro

Publicado 15/12/2022 17:17 | Atualizado 15/12/2022 17:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, realizou nesta quinta-feira (15/12), uma edição especial de Natal do programa Maricá+Verde, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Na última ação do ano foram distribuídas cerca de 250 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, como, ipê-roxo, ipê-rosa, ipê-amarelo, moringa, palmeira real, romã, pata de vaca, algodão da praia, pitanga e murta. O programa retorna em janeiro.

A bióloga Stella de Lima, responsável pelo programa, comentou sobre o sucesso do projeto neste ano. “O Maricá+Verde cresceu exponencialmente, ficou bastante conhecido entre a população, isso é maravilhoso. Nós conseguimos triplicar o número de plantios, o projeto é um sucesso que se consolida a cada ano mais”.

Moradora de Itapeba, Silvia Santos, de 45 anos contou como foi a sua experiência de estar participando da ação pela primeira vez. “Eu já conhecia o projeto, sempre acompanho nas redes sociais, mas hoje é a minha primeira vez aqui. A iniciativa e a ideia são muito boas, quanto mais verde melhor”.

Campanha de arrecadação de alimentos

A equipe do Maricá+Verde mobilizou uma ação solidária para arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal com o intuito de produzir cestas básicas e doar para instituições da cidade. Os alimentos foram recebidos nesta quinta-feira (15/12), durante o projeto, no Centro de Maricá.