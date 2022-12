PM prende ladrões de carga de cigarros e recuperam carga - Foto: Carlos Alberto

PM prende ladrões de carga de cigarros e recuperam cargaFoto: Carlos Alberto

Publicado 16/12/2022 18:06 | Atualizado 16/12/2022 18:07

Maricá - Um tipo de crime muito comum na cidade; roubo de cargas de cigarros, porém na tarde desta sexta-feira (16) a Polícia Militar agiu rápido e prendeu uma dupla de ladrões que havia acabado de roubar uma carga do produto.

Segundo relatos os criminosos renderam o motorista do veículo da empresa no momento em que ele fazia uma entrega no bairro da Mumbuca na região central da cidade.

A carga de cigarros foi transferida para o veículo dos criminosos e eles fugiram logo após.

Em seguida a Polícia Militar foi chamada e conseguiram perseguir os meliantes montando um cerco tático e os prenderam em seguida, todo o material roubado foi recuperado.

Os elementos foram levados para 82ª DP no centro de Maricá e em seguida para a central de flagrantes em Niterói.