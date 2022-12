Manifestação feita por moradores da Estrada de Ubatiba - Foto: Carlos Alberto

Publicado 19/12/2022 12:57 | Atualizado 19/12/2022 12:59

Maricá - Moradores do bairro de Ubatiba realizaram uma manifestação que fechou a RJ 114 que liga Maricá a Itaborai, o protesto aconteceu na manhã desta segunda-feira (18).



Os moradores exigem melhorias nas condições do bairro, como por exemplo o conserto da ponte que foi destruída e que causou enormes buracos por conta das fortes chuvas que aconteceram em Abril dese ano, e que é responsabilidade do Governo do Estado através do DER, e que até agora nada fez, ela pedem também mais segurança para a localidade devido a quantidade de assaltos que vem acontecendo na região, foram inclusive que a cabine da Polícia Militar que foi instalada no bairro vive sem a presença dos policiais.

No protesto a estrada foi interditada nos dois sentidos (Itaborai e Flamengo, bairro de Maricá), os moradores colocaram pneus na pista e atearam fogo neles.



Policiais Militares do BPRV foram até o local para liberar o trecho que impedia a circulação do trânsito.