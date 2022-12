Qualifica Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 20/12/2022 09:50 | Atualizado 20/12/2022 09:50

Maricá - A Prefeitura realizou ontem (segunda 19) e está realizando nesta terça-feira (20) o encerramento do terceiro ciclo do programa Qualifica Maricá – iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM) com a Secretaria de Trabalho –, com exposições dos trabalhos dos alunos dos cursos profissionalizantes. No polo do Condado, os alunos das turmas de Assistente de Recursos Humanos e de Operador de Computador demonstraram o aprendizado com projetos de produtos reciclados, uso correto das bicicletas vermelhinhas e criação de jogos em Power Point.

Os alunos de Operador de Computador desenvolveram jogos de memória, quiz sobre Marte e um Labirinto de Natal onde o Papai Noel seguia até o destino quando a pessoa acertava as perguntas. O professor Gilcimar Azevedo explicou que os alunos desenvolveram os jogos em Power Point para conclusão do curso para demonstrarem o que aprenderam e os mesmos podem ser adaptados para qualquer nível, desde do mais fácil ao mais complexo para as pessoas testarem seus conhecimentos. “Também ensinamos os alunos a utilizarem os mapas do Google para que possam visualizar o local antes e conseguirem ir sem dificuldade”, disse.

Morador de Araçatiba, Leonardo Pereira da Silva, de 49 anos, trabalha como corretor de imóveis e entrou na sala de aula sem saber ligar o computador e terminou o curso desenvolvendo um jogo da memória. “Só tenho a agradecer esse curso do Qualifica Maricá. Ficava só colocando placa e agora consigo abrir o sistema todo, faço fotos e vídeos das casas das pessoas. Estou muito feliz com o curso porque me fez crescer muito”, afirmou Leonardo, que pretende melhorar o jogo desenvolvido no curso. “Tenho intenção de aprimorar esse jogo e disponibilizar no comércio da cidade”.

Qualifica Maricá

O Qualifica Maricá é um programa de qualificação profissional da Prefeitura de Maricá que já formou mais de 2.220 alunos. São dez cursos oferecidos em ciclos de três meses nos polos de Inoã, Centro, Itaipuaçu e Condado. As vagas são disponibilizadas para formação em Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Operador de Computador, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Instalador Hidráulico Residencial, Mecânico de Motocicletas, Assistente de Recursos Humanos, Camareira, Formação Inicial em Gesseiro e Pedreiro de Alvenaria. Em 2023, o programa será ampliado para qualificar o maior número de pessoas na cidade. O termo de cooperação que garante a iniciativa foi assinado na sexta-feira, dia 16/12, entre o ICTIM e a Secretaria de Trabalho.