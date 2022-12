82ª DP - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 20/12/2022 16:31 | Atualizado 20/12/2022 16:32

Maricá - Maricá - Um homem idoso foi assaltado em plena luz do dia na Rua Ribeiro de Almeida, nas proximidades da Praça Orlando Barros Pimentel, no centro da cidade, o assalto acinteu no último domingo (18) e foi registrado na 82ª DP.

Segundo a ocorrência o homem estava caminhando tranquilamente no fim da manhã quando foi abordado por uma dupla de ladrões que anunciaram o assalto, eles levaram a carteira com todos os documentos, cartões de banco e celular da vítima e saíram correndo na direção da Praça Orlando Barros Pimentel.

O idoso ficou desnorteado e foi ajudado por pedestres após o assalto, ele registrou o crime em seguida na 82ª DP.